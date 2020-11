Il Covid sfiora i 40mila nuovi casi, calano leggermente i morti

Ministero della Salute - Solo in Lombardia oltre 11mila positivi - I decessi sono 425

Roma – Cresce ancora la curva dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. Il bollettino odierno del ministero della Salute registra 39mila 811 positivi in 24 ore, nuovo record assoluto dall’inizio della pandemia e 2002 in più rispetto a ieri. I casi censiti da febbraio superano la soglia dei 900mila, arrivando a 902mila 490.

In leggero calo rispetto a 24 ore fa il numero dei morti, che comunque rimane sopra quota 400, passando da 446 a 425. Il totale dei decessi si porta a 41mila 063.

Si dimezza il dato relativo ai guariti. Se ieri si era registrato un incoraggiante +10mila 586, oggi sono 5966, per un totale di 328mila 891.

Considerati insieme i fattori nuovi casi-morti-guariti, è conseguente l’aumento rispetto a ieri del numero degli attualmente positivi, in crescita di 33mila 418 e in totale 532mila 536. I ricoverati in terapia intensiva sono 2634 (+119 rispetto a ieri) e gli ospedalizzati con sintomi meno gravi 25mila 109 (1104 più di ieri). In isolamento domiciliare, asintomatici o con sintomi lievi, ci sono 504mila 793 positivi.

Per quanto riguarda la diffusione territoriale, pare inarrestabile la crescita del dato relativo alla Lombardia, che oggi arriva addirittura a 11mila 489 nuovi casi (su 46mila tamponi). Oltre i 4mila contagi ci sono anche Piemonte (4437) e Campania (4309), mentre le altre due regioni rosse, Calabria e Valle d’Aosta, registrano rispettivamente 392 e 117 nuovi casi.

I tamponi effettuati in totale sono stati 231mila 673.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 7 novembre

