“Covid, da domani linea dura con controlli a tappeto e multe salate”

Viterbo - Il sindaco Giovanni Arena: "Passata la fase della persuasione inizia quella delle sanzioni" - La decisione al termine di una riunione convocata dal prefetto alla cittadella della salute

di Daniele Camilli

Viterbo – Covid, da domani si va verso la linea dura con controlli a tappeto e multe salate da parte delle forze dell’ordine. Una situazione che riguarderà non solo la città dei papi ma tutti i territori della Tuscia con le problematiche più evidenti per quanto riguarda la diffusione del virus. E’ appena terminata alla cittadella della salute a Viterbo la riunione convocata dal prefetto Giovanni Bruno con i dieci comuni della Tuscia dove in queste settimane si sono verificate le situazioni più critiche. Viterbo in testa. All’incontro, iniziato nel pomeriggio attorno alle quattro, oltre alla città dei papi, tra gli altri c’erano anche i rappresentanti dei comuni di Civita Castellana, Grotte di Castro, Valentano, Piansano, Tessennano, Vetralla, Montefiascone, Capranica e Nepi.

“Domani – ha detto il sindaco di Viterbo Giovanni Arena contattato telefonicamente – c’è una riunione operativa delle forze dell’ordine. E da domani stesso inizieranno in vari punti della città controlli a tappeto per quanto riguarda i comportamenti scorretti, con sanzioni pesanti. Verranno multati tutti coloro che fanno aggregazione e che non usano la mascherina. Si va verso la linea dura sui controlli e contro i comportamenti sbagliati”.

Le sanzioni per chi non indossa la mascherina all’aperto vanno da 400 a 1000 euro. Le zone di intervento da parte delle forze dell’ordine verranno decise nella riunione di domani. “Partendo – ha commentato Arena – dai punti dove sono state registrate le situazioni più critiche”.

Durante la riunione, “si è parlato – ha spiegato il sindaco Arena – dei positivi asintomatici. Oggi fare il controllo su chi ha fatto il tampone o è in attesa di farlo e sulla sua rete di contatti è difficile. Farlo significherebbe che nel giro di 10 giorni tutta la provincia sarebbe in quarantena. Mi dicono anche che in alcune zone il test epidemiologico per verificare i contatti neanche lo fanno più. Ci si sta orientando su controlli e sanzioni. Per fermare il virus, o stai dentro casa, o se esci i comportamenti devono rispettare le regole. Passata la fase della moralizzazione sui comportamenti inizia quella delle sanzioni”.

Sempre domani, alle ore 18 in piazza del comune a Viterbo, è prevista una manifestazione di protesta contro il Dpcm del governo di Giuseppe Conte convocata dal un comitato spontaneo fatto di giovani e lavoratori. Per chiedere una presa di posizione netta da parte delle istituzioni nei confronti del decreto governativo e maggiori aiuti per le categorie di lavoratori e imprese che più di tutti hanno subito le conseguenze dell’emergenza Covid.

6 novembre, 2020