“Covid, la mala gestione dell’emergenza non è colpa del popolo…”

Viterbo - Umberto Ciucciarelli (Tuscia sociale): "Vogliamo dare voce a tutti i cittadini e ai lavoratori" - FOTO

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – Striscioni, slogan e fumogeni. E almeno un centinaio di persone in piazza. Per la manifestazione organizzata da un comitato spontaneo di giovani e lavoratori contro il Dpcm del governo di Giuseppe Conte. Questa sera, a piazza del comune a Viterbo, sotto i palazzi dei priori e della prefettura.

Una manifestazione pacifica, ordinata e nel pieno rispetto della normativa Covid. Riconducibile, in termini organizzativi al mondo della destra sociale viterbese.

“La manifestazione di oggi – ha detto Umberto Ciucciarelli di associazione Tuscia sociale – si pone l’obiettivo di dare voce a tutti i cittadini e a tutti i lavoratori che hanno subito l’ennesima ingiustizia da parte di questo governo. Oggi siamo qui, davanti a questo comune, perché rifiutiamo queste nuove chiusure e questo finto lockdown”.

In piazza, assieme a Ciucciarelli, anche Claudio Taglia, sempre di Tuscia sociale.

“Non siamo negazionisti – ha poi aggiunto Ciucciarelli -. Non lo siamo in nessun modo. Noi vogliamo affermare un principio molto chiaro, che la colpa, la responsabilità della mala gestione dell’emergenza sanitaria non è del popolo italiano ma di questo governo”.

Daniele Camilli

Condividi la notizia:











7 novembre, 2020