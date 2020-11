Covid, la Puglia verso la zona rossa

Bari - A preoccupare è la pressione sul sistema sanitario locale - Al vaglio l'ipotesi di creare distinzioni tra province

Condividi la notizia:











Bari – Covid, la Puglia nei prossimi giorni potrebbe diventare zona rossa. Ennesima regione in Italia ad adottare misure più restrittive per frenare i contagi da Covid-19, andando ad aggiungersi a Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania, Calabria, Abruzzo e la provincia di Bolzano.

E’ il presidente della regione Michele Emiliano a chiedere al governo di occuparsene e attende l’analisi dei dati da parte della cabina di regia del ministero della Salute. Intanto a parlare è l’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco. “Gli operatori sono molto stressati, quindi qualunque iniziativa che possa allentare la morsa sugli ospedali e sulla sanità territoriale è benvenuta”.

Ed è proprio la pressione sulle strutture sanitarie pugliesi a creare maggiore allarme, mentre in base a una parte dei 21 indicatori del ministero della Salute che stabiliscono le aree di rischio, la Puglia è ancora in zona arancione, poiché l’indice Rt di contagio è attorno all’1,44.

Il cambio di zona potrebbe arrivare venerdì prossimo quando saranno passati i 15 giorni indicati dal ministero della Salute per rivalutare il posizionamento. Tra le ipotesi per la regione sul tavolo c’è anche quella di creare zone rosse per province.

Da oggi intanto anche l’Abruzzo è in zona rossa. Una decisione presa dal governo regionale “al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus del Covid-19”.

Condividi la notizia:











18 novembre, 2020