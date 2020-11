Covid, per l’Italia altri 6 miliardi e mezzo dal programma europeo Sure

Bruxelles - L'annuncio della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: "Altri fondi arriveranno presto. L'Europa è con voi"

Bruxelles – Emergenza Covid, per l’Italia sono in arrivo altri 6,5 miliardi di euro dal programma europeo Sure.

Ad annunciarlo la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. “Sono lieta di annunciare che oggi l’Italia riceverà altri 6,5 miliardi sotto forma di prestiti a titolo di Sure – scrive su Twitter, in un post condiviso dal premier Giuseppe Conte – Sure finanza i regimi di disoccupazione parziale durante la pandemia e contribuirà a tutelare i posti di lavoro”.

“Altri fondi arriveranno presto. L’Europa è con voi”, sottolinea von der Leyen. A fine ottobre, l’Italia aveva ricevuto una prima tranche di prestiti dal Sure da 10 miliardi. Il programma Sure, è uno dei tre pilastri varati dall’Unione europea prima del Recovery Fund per contrastare gli effetti della crisi causata dal Coronavirus: i soldi serviranno a coprire e pagare le casse integrazione nazionali durante il periodo della pandemia.

🇮🇹 Sono lieta di annunciare che oggi l’Italia riceverà altri €6,5mld sotto forma di prestiti a titolo di SURE. SURE finanzia i regimi di disoccupazione parziale durante la pandemia e contribuirà a tutelare i posti di lavoro. Altri fondi arriveranno presto. L’Europa è con voi. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 17, 2020

17 novembre, 2020