“Il Covid è una malattia subdola, ma si può sconfiggere”

Milano - Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha rivelato i dettagli del suo ricovero e della sua guarigione: “Non lasciatevi prendere dalla disperazione”

Milano – “Il Covid èuna malattia subdola e incredibile ma non ho mai perso fiducia nei medici che mi curavano”.

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha raccontato i dettagli del suo ricovero dopo il contagio da Covid e della sua guarigione.

“Sto meglio, grazie al cielo – ha chiarito Silvio Berlusconi -. Le ultime conseguenze del Covid poco a poco vanno via. È una esperienza che non auguro proprio a nessuno”.

“I primi tre giorni in ospedale sono stati davvero molto, molto duri – ha raccontato il leader di Forza Italia -, Ho sofferto molto e in certi momenti ho avuto anche paura. È una malattia subdola e incredibile ma non ho mai perso fiducia nei medici che mi curavano”.

“L’appello che faccio ai contagiati è: non lasciatevi prendere dalla paura e dalla disperazione – ha concluso Berlusconi -. Per quanto cattiva questa malattia si può sconfiggere”.

16 novembre, 2020