Covid nell’alto Lazio, 318 nuovi casi – Morte tre donne di Bagnoregio, Valentano e Arlena

Coronavirus - I casi tra la Tuscia, Civitavecchia e Rieti - A Viterbo altri 68 contagiati, tra cui 8 bambini - Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena: "Aspettiamo il nuovo dpcm prima di prendere qualunque provvedimento"

Viterbo – Covid nell’alto Lazio, 318 nuovi casi. Morta un’ospite di una casa di riposo a Bagnoregio.

La Asl comunica inoltre il decesso, avvenuto nelle ultime 24 ore, di due pazienti ricoverati nelle strutture Covid-19 di Belcolle: una cittadina di Valentano di 89 anni, una cittadina di 74 anni di Arlena di Castro.

Residenze per anziani sorvegliate speciali. Dopo i 9 positivi a Villa Daniela, Gradoli, comunicati dalla asl qualche giorno fa, ieri Bagnoregio ha registrato 8 nuovi casi.

Il sindaco Luca Profili ha spiegato via Facebook che sono “relativi al blocco di test antigienici effettuati martedì scorso. Sono persone che si trovano già a casa da giorni perché legati ai casi della casa di riposo San Raffaele Arcangelo”.

Dopo la morte di un’ospite di Castiglione in Teverina il 28 ottobre, ieri, in serata, Profili ha dato un altro triste annuncio: “Purtroppo registriamo la prima vittima residente nel nostro comune. La signora A.T., di 92 anni, oggi è venuta a mancare all’interno della Casa di Riposo San Raffaele Arcangelo. Alla famiglia il mio abbraccio e quello della nostra comunità”.

“Le operatrici della casa di riposo sono volute rimanere dentro, vicine agli ospiti, per accudirli nel migliore dei modi”, racconta sempre il sindaco di Bagnoregio via social. È in contatto telefonico con chi lavora nella struttura: “Ho sentito la difficoltà di vivere una situazione così complessa in prima persona”.

Il bollettino della asl, ieri, ha segnato 226 nuovi contagi tra Viterbo e provincia. Due i morti a Belcolle segnalati dalla asl: una cittadina di Valentano di 89 anni e una cittadina di 74 anni di Arlena di Castro.

Nel Reatino solo 18 contagiati, mentre nella asl Roma 4, che comprende Civitavecchia e l’hinterland, i nuovi casi in più sono stati 74. In totale 318 in tutto l’alto Lazio.

“Aspettiamo il nuovo dpcm prima di prendere qualunque provvedimento”, dice il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, dopo i nuovi 68 contagi in città. Il capoluogo è ancora una volta primo nella Tuscia per incremento di casi, il che è almeno in parte fisiologico, essendo la città più grande.

Da oggi, a Viterbo, i liceali torneranno alla didattica a distanza, dopo l’ordinanza del sindaco, che non ha escluso di chiudere anche la scuola dell’obbligo.

Dei 68 nuovi positivi viterbesi la maggior parte ha tra i 40 e i 50 anni, alcuni sono in età più avanzata e anziani, 8 sono bambini e ragazzi. Il più giovane ha 7 anni.

Sia per valutare un eventuale stop alle lezioni in presenza anche alle elementari e alle medie sia per qualunque altro provvedimento, Arena attende il nuovo decreto del premier Giuseppe Conte. Un po’ come tutta Italia. Il provvedimento dovrebbe arrivare domani e contenere nuove restrizioni. Tra le tante ipotesi si parla di limitazioni alla mobilità regionale, chiusura dei centri commerciali nel weekend e coprifuoco nazionale alle 18.

In provincia segnano gli incrementi più alti Civita Castellana e Montefiascone (+16), Vitorchiano (+10), Orte e Capranica (+9), Bagnoregio (+8), Canepina e Tarquinia (+7). La maggior parte dei nuovi contagi (133) è collegata a positivi già noti. Con qualche eccezione. Come a Piansano, dove l’unico positivo registrato ieri non è assimilabile a nessuno dei contagi precedenti.

In molti casi si tratta di studenti. A Capranica sono 35 i positivi collegati al cluster della scuola media Nicolini, tra alunni e personale, alla sua seconda settimana di chiusura. Contagi nel mondo scolastico anche a Vitorchiano, Orte, Ronciglione, dove tra i positivi c’è una bimba di 3 anni.

È facile propagare l’infezione anche in famiglia, come ha sottolineato ieri il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci nel video con cui ogni giorno, su Facebook, fa il punto della situazione. Di matrice familiare anche i due ultimi contagi a Oriolo e a Soriano. Il sindaco di Cellere Edoardo Giustiniani ha voluto ricordare via social “a tutti i familiari venuti a contatto con i propri cari positivi, all’interno dello stesso domicilio, di rispettare la quarantena”.

Quasi tutti, dei 226 nuovi contagiati di ieri, sono in quarantena a casa. Solo quattro hanno avuto sintomi gravi da giustificare il ricovero, portando il totale delle persone che attualmente hanno bisogno di assistenza medica continua a 83.

Oltre all’anziana di Bagnoregio si sono contate anche due nuove vittime del Covid, entrambe donne, una di 74 anni di Arlena di Castro e l’altra 89enne di Valentano. Morto anche un paziente 94enne della asl Roma 4. Nessuna vittima, invece, a Rieti e provincia.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 3326 (1092 a Viterbo; 2234 in provincia)

Attualmente positivi: 2475

Guariti: 796

Morti: 55 + 1

Ricoverati: 83 (11 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 6690

Comuni con positivi

Viterbo: 1092 casi (14 morti e 235 guariti)

Civita Castellana: 219 casi (1 morto e 48 guariti)

Montefiascone: 141 casi (5 morti e 37 guariti)

Tarquinia: 118 casi (1 morto e 44 guariti)

Tuscania: 110 casi (3 morti e 46 guariti)

Vetralla: 110 casi (1 morto e 22 guariti)

Nepi: 94 casi (24 guariti)

Capranica: 85 casi (2 morti e 7 guariti)

Celleno: 56 casi (9 morti e 43 guariti)

Farnese: 54 casi (3 morti e 1 guarito)

Vitorchiano: 65 casi (7 guariti)

Castel Sant’Elia: 52 casi (1 guarito)

Fabrica di Roma: 55 casi (1 morto e 8 guariti)

Grotte di Castro: 55 casi (9 guariti)

Ronciglione: 51 casi (25 guariti)

Orte: 59 casi (19 guariti)

Acquapendente: 45 casi (3 morti e 29 guariti)

Soriano nel Cimino: 46 casi (8 guariti)

Sutri: 42 casi (14 guariti)

Bagnoregio: 47 casi (1 morto e 5 guariti)

Bassano Romano: 37 casi (1 morto e 13 guariti)

Marta: 45 casi (12 guariti)

Valentano: 41 casi (4 morti e 4 guarito)

Piansano: 35 casi (5 guariti)

Montalto di Castro: 35 casi (10 guariti)

Monterosi: 41 casi (13 guariti)

Ischia di Castro: 32 casi (3 guariti)

Oriolo Romano: 34 casi (15 guariti)

Capodimonte: 36 casi (5 guariti)

Caprarola: 33 casi (1 morto e 2 guariti)

Corchiano: 27 casi (3 guariti)

Bolsena: 25 casi (1 morto e 9 guariti)

Canino: 30 casi (0 guariti)

Canepina: 31 casi (8 guariti)

Vignanello: 28 casi (7 guariti)

Carbognano: 19 casi (1 guarito)

Bomarzo: 16 casi (1 morto)

Monte Romano: 15 casi (6 guariti)

Gradoli: 15 casi (1 morto e 3 guariti)

Vasanello: 14 casi (1 guarito)

Blera: 12 casi (5 guariti)

Faleria: 12 casi (6 guariti)

Vallerano: 13 casi (0 guariti)

Cellere: 12 casi (2 guariti)

Graffignano: 11 casi (5 guariti)

Vejano: 12 casi (1 morto e 0 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 10 casi (2 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 8 casi (3 guariti)

Arlena di Castro: 8 casi (1 morto 0 guariti)

Calcata: 5 casi (2 guariti)

Bassano in Teverina: 4 casi (2 guariti)

Castiglione in Teverina: 6 casi (3 guariti)

Gallese: 8 casi (2 guariti)

Lubriano: 4 casi (1 morto)

Onano: 3 casi (2 guariti)

Proceno: 3 casi (2 guariti)

Tessennano: 3 casi (2 guariti)

Barbarano Romano: 2 casi (0 guariti)



Comuni Covid-free

Latera: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

2 novembre, 2020