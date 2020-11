Covid, oltre 300 test rapidi alla scuola media Egidi

Viterbo - Al via i tamponi antigenici annunciati dal sindaco Giovanni Arena qualche giorno fa - FOTO

di Daniele Camilli

Viterbo – Lo screening del sindaco è partito. Ieri, dalle scuole medie dell’istituto comprensivo Egidi all’Ellera, quartiere a nord di Viterbo.

“Abbiamo iniziato oggi e avremo sicuramente 3 o 4 sessioni – ha detto la dirigente scolastica dell’istituto Anna Grazia Pieragostini -. I test sono su base volontaria e serve il consenso espresso dei genitori che sono stati prontamente informati della possibilità di fare il tampone ai ragazzi. Al momento sono circa 250 gli studenti che faranno il tampone e quasi tutto il personale, un’ottantina di persone”. Metà della scuola. L’altra metà o è ancora indecisa, oppure ha scelto di non farlo. Gli alunni dell’Egidi in totale sono poco più di 500.

Viterbo – L’istituto Egidi

L’iniziativa, quella di fare i tamponi nelle scuole medie del comune, è stata annunciata dal sindaco Giovanni Arena qualche giorno fa, stabilendo come data di inizio proprio la giornata di ieri. Martedì. E ieri appunto sono iniziati. Gestiti dal gruppo Covid scuole della All di Viterbo.

La procedura. “Gli studenti arrivano e vengono accolti dal medico – spiega Nicola Panese, infermiere del gruppo Covid -. Viene poi effettuata la procedura del tampone antigenico. E viene sanificata la postazione di esecuzione dell’intervento ad ogni accesso da parte dell’utente”.

Viterbo – La dirigente scolastica dell’istituto Egidi Anna Grazia Pieragostini

Nicola Panese fa parte del gruppo Covid che la Asl della direttrice Daniela Donetti ha destinato alle scuole. Prima alle superiori. Adesso alle medie. Centinaia di tamponi. A tappeto. Un gruppo che sostanzialmente sono settimane intere che non si ferma mai. Tra loro, c’è anche Leonardo Pacchiarotti. Un ragazzo, medico da due anni, che si sta facendo le ossa on the road. Simpatico e affabile, dietro occhiali e mascherina, quelle bianche a punta che fanno somigliare i sanitari ai personaggi della Disney.

Viterbo – Test rapidi all’istituto Egidi

“In 30 minuti – dice Pacchiarotti – gli utenti hanno la risposta che viene comunicata subito. Se il tampone rapido dovesse risultare positivo, allora la persona fa il tampone molecolare per confermare o meno il risultato dell’antigenico”.

Viterbo – Nicola Panese e Leonardo Pacchiarotti del gruppo Covid scuole della Asl

Il test rapido, quello che viene effettuato nelle scuole da un po’ di tempo a questa parte, è di fatto indicativo. Se il risultato è negativo, allora il Covid è da escludere. Se invece è positivo, per ufficializzare il tutto serve il tampone molecolare. Se quest’ultimo da esito negativo, allora il soggetto risultato positivo all’antigenico non ha il virus. Se il molecolare dà esito positivo, l’antigenico è confermato. E significa che il paziente ha il Covid. Di solito il risultato del tampone molecolare dovrebbe arrivare nel giro di 48 ore.

Viterbo – L’istituto Egidi

“Il tampone molecolare – aggiunge poi Pacchiarotti – può essere fatto o al drive in oppure a scuola contestualmente a quello antigenico. Nello stesso giorno. Nel frattempo il ragazzo risultato positivo viene messo in isolamento. In attesa che arrivi il genitore, il solo titolato a dare il consenso a fare il molecolare. Se il genitore dà il suo consenso, passiamo allora al molecolare. Altrimenti andrà al drive in”.

Daniele Camilli

18 novembre, 2020