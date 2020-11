Bici e scooter rubati in un garage di San Faustino

Tribunale - Scoperto grazie alla segnalazione di movimenti sospetti dalla polizia

Viterbo – (sil.co.) – Biciclette e motorini rubati in un garage di via Piana, una traversa di via del Pavone, in pieno centro a Viterbo, tra piazza della Rocca e piazza san Faustino.

Lo ha scoperto la sera del 19 aprile 2013 polizia che, in seguito a una segnalazione, ha trovato parcheggiato all’angolo tra le due vie uno scooter, risultato rubato due mesi prima a una donna ucraina che aveva sporto regolarmente denuncia.

“Era occultato sotto un telo di nylon bloccato con dello scotch, ma si vedeva la targa”, ha spiegato uno dei poliziotti intervenuti al giudice Giacomo Autizi, davanti al quale si è chiuso lunedì, dopo oltre sette anni, il processo per furto aggravato a un tunisino.

All’interno del garage che era nella disponibilità dell’imputato sono stati sequestrati altri due motorini e diverse biciclette, tutti rubati.

L’accusa ha chiesto la condanna a un anno di carcere e 400 euro di multa per furto aggravato.

Il giudice, sentita la difesa, ha condannato il nordafricano a 2 mesi e 15 giorni per la refurtiva rinvenuta nel garage, mentre lo ha assolto per lo scooter rubato parcheggiato all’esterno.

Essendo sulla strada, poteva averlo lasciato lì chiunque. Di buono c’è che è stato immediatamente restituito alla legittima proprietaria.

9 novembre, 2020