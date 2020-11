Creano assembramento in coda alla mensa dei poveri, multati

Genova - La polizia municipale spiega che gli agenti avevano invitato più volte i bisognosi al rispetto delle regole, ma senza risultato

Genova – Erano in coda alla mensa dei poveri per ricevere un pasto, ma sono stati multati perché non rispettavano le distanze di sicurezza e in alcuni casi non indossavano la mascherina.

È successo ieri a Genova, nel centro storico, e ne dà notizia l’Ansa. La polizia sarebbe intervenuta a seguito di numerose segnalazioni da parte di residenti e comitati. Il comandante della polizia locale ha raccontato all’Ansa che, in seguito alle segnalazioni ricevute, per diversi giorni gli agenti si erano recati sul posto per richiamare le persone a rispettare le norme anti-Covid.

Ma i bisognosi hanno continuato a non rispettate le norme e la polizia municipale è intervenuta sanzionando diverse persone.

19 novembre, 2020