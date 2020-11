Cresce il focolaio del monastero di Vitorchiano, contagiate 34 suore

Coronavirus - Nella Tuscia più guariti che nuovi positivi nelle 24 ore - Scuole chiuse a Canepina, riaprono a Orte - Quattordici morti nell'Alto Lazio: cinque nella provincia di Viterbo

Viterbo – Coronavirus, inversione di rotta nella Tuscia.

Ieri la Asl di Viterbo ha comunicato 83 nuovi positivi e ben 170 guarigioni. Il totale dei casi accertati dall’inizio della pandemia sale a 6mila 146 mentre quello delle persone negativizzate o che hanno concluso l’isolamento a 2mila 47.

Centoquattro le vittime: nelle ultime 24 ore sono morti un 68enne di Civitella d’Agliano e un 70enne di Orte, entrambi ricoverati a Belcolle, e una 86enne ospite della casa di riposo Arca di Noè di Castel Sant’Elia.

Il sindaco di Oriolo Romano, Emanuele Rallo, ha poi reso noto un altro decesso: quello di un suo concittadino. “Umberto Venturini, ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Viterbo dopo aver ricevuto una diagnosi di Covid-19, è mancato. L’epidemia ha inferto anche questa ferita”.

Stessa triste notizia dal comune di Acquapendente: “Con dolore ci troviamo a comunicare il decesso di un nostro concittadino che si trovava ricoverato nel reparto di medicina Covid dell’ospedale di Belcolle”.

Nella Tuscia gli attualmente positivi calano a 3mila 998, di cui 133 sono ricoverati. In diminuzione pure la pressione sul reparto di terapia intensiva di Belcolle: sono otto i pazienti che hanno bisogno del supporto respiratorio. Nella Tuscia superati i 60mila tamponi (60mila 257), 465 dei quali sono stati fatti nelle ultime 24 ore.

A Vitorchiano cresce il focolaio del monastero delle suore trappiste: contagiate altre ventidue monache, per un totale di trentaquattro. “Presentano – fa sapere il sindaco Ruggero Grassotti – sintomi moderati e in alcuni casi sono asintomatiche”.

Ieri ventidue casi a Viterbo (ma ben 82 guariti, per un totale di 600), sei a Montefiascone, quattro a Vetralla e tre a Vignanello. Sul fronte delle negativizzazioni, diciannove a Civita Castellana, otto a Nepi, cinque a Tarquinia (tra cui il sindaco Alessandro Giulivi), altrettante a Tuscania e le prime quattro a Bomarzo. Ad eccezione di Civita Castellana e Tarquinia dove è stato riscontrato un positivo, negli altri comuni nessuno ha contratto il virus nelle ultime 24 ore.

A Canepina (+1 caso) da oggi a sabato resteranno chiuse le scuole elementari e medie. “Per consentire – scrive il sindaco Aldo Moneta – interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione degli ambienti e per un’eventuale ispezione della Asl”.

A Orte (+2), invece, bambini e ragazzi sono tornati in classe. Ma il sindaco Angelo Giuliani sottolinea: “È opportuno e necessario un ampio e periodico monitoraggio, da avviare e concludere ogni dieci giorni, in merito all’andamento dell’epidemia nella popolazione scolastica”.

Riapre anche il centro H, mentre restano chiusi al pubblico il municipio, i musei, i giardini e gli spazi parrocchiali. La visita al cimitero, invece, è limitata a massimo trenta minuti.

Ad Acquapendente (+1) maestre e bambini della quarta A della primaria sono risultati negativi al tampone rapido: il test si era reso necessario dopo la positività di un alunno. “Ad oggi – commenta l’amministrazione comunale – possiamo affermare che la situazione dei contagi all’interno della scuola primaria, così come nelle scuole dell’infanzia e medie, grazie alle misure di prevenzione e monitoraggio attuate, rimane sotto controllo”.

Nel resto dell’Alto Lazio, ieri sono state registrate altri nove vittime: sei in Sabina e tre nell’hinterland di Civitavecchia. Nelle ultime 24 ore nel territorio della Asl Roma sono stati accertati 152 casi e 69 guariti, per un totale di 2mila 211 attualmente positivi. Nel Reatino, invece, hanno contratto il Covid in diciotto e le negativizzazioni sono state quarantacinque. Qui le infezioni in corso sono 1472.

Insieme le tre Asl dell’Alto Lazio hanno registrato 253 casi, 284 guarigioni e quattordici decessi. I positivi attuali sono 7mila 681.

Il bollettino della Asl di ieri: 83 positivi, 170 guariti e 3 morti

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 6146 (1855 a Viterbo; 4291 in provincia)

Attualmente positivi: 3998

Guariti: 2047

Morti: 101 + 1

Ricoverati: 125 (9 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 7465

Comuni con positivi

Viterbo: 1855 casi (24 morti e 600 guariti) – 1231

Civita Castellana: 396 casi (5 morti e 155 guariti) – 236

Montefiascone: 324 casi (10 morti e 71 guariti) – 243

Vetralla: 215 casi (2 morti e 74 guariti) – 139

Tarquinia: 213 casi (2 morti e 79 guariti) – 132

Nepi: 198 casi (2 morti e 69 guariti) – 127

Capranica: 159 casi (2 morti e 54 guariti) – 103

Vitorchiano: 157 casi (27 guariti) – 130

Tuscania: 151 casi (5 morti e 84 guariti) – 62

Orte: 140 casi (1 morto e 31 guariti) – 108

Ronciglione: 125 casi (46 guariti) – 79

Fabrica di Roma: 110 casi (1 morto e 39 guariti) – 70

Grotte di Castro: 110 casi (2 morti e 25 guariti) – 83

Acquapendente: 102 casi (4 morti e 39 guariti) – 59

Castel Sant’Elia: 88 casi (2 morti e 34 guariti) – 52

Soriano nel Cimino: 87 casi (1 morto e 36 guariti) – 50

Bagnoregio: 82 casi (3 morti e 12 guariti) – 67

Marta: 80 casi (19 guariti) – 61

Monterosi: 80 casi (26 guariti) – 54

Valentano: 78 casi (4 morti e 24 guariti) – 50

Sutri: 71 casi (34 guariti) – 37

Celleno: 69 casi (9 morti e 44 guariti) – 16

Bassano Romano: 66 casi (1 morto e 35 guariti) – 30

Capodimonte: 63 casi (28 guariti) – 35

Vignanello: 63 casi (18 guariti) – 45

Canepina: 59 casi (27 guariti) – 32

Farnese: 58 casi (3 morti e 10 guariti) – 45

Canino: 54 casi (14 guariti) – 40

Montalto di Castro: 54 casi (13 guariti) – 41

Piansano: 53 casi (23 guariti) – 30

Bomarzo: 51 casi (2 morti e 4 guariti) – 45

Caprarola: 51 casi (2 morti e 18 guariti) – 31

Ischia di Castro: 51 casi (16 guariti) – 35

Oriolo Romano: 50 casi (31 guariti) – 19

Corchiano: 48 casi (1 morto e 24 guariti) – 23

Bolsena: 40 casi (3 morti e 17 guariti) – 20

Vasanello: 39 casi (6 guariti) – 33

Gradoli: 36 casi (1 morto e 4 guariti) – 31

Castiglione in Teverina: 32 casi (8 guariti) – 24

Blera: 31 casi (2 morti e 9 guariti) – 20

Carbognano: 30 casi (15 guarito) – 15

Monte Romano: 30 casi (16 guariti) – 14

Vallerano: 28 casi (9 guariti) – 19

San Lorenzo Nuovo: 23 casi (8 guariti) – 15

Calcata: 22 casi (7 guariti) – 15

Faleria: 22 casi (10 guariti) – 12

Cellere: 19 casi (5 guariti) – 14

Vejano: 19 casi (1 morto e 7 guariti) – 11

Villa San Giovanni in Tuscia: 19 casi (1 morto e 8 guariti) – 10

Onano: 18 casi (2 morti e 2 guariti) – 14

Arlena di Castro: 17 casi (1 morto e 6 guariti) – 10

Lubriano: 17 casi (1 morto) – 16

Latera: 16 casi (1 morto e 1 guarito) – 14

Barbarano Romano: 14 casi (1 guarito) – 13

Gallese: 14 casi (4 guariti) – 10

Graffignano: 14 casi (9 guariti) – 5

Civitella d’Agliano: 12 casi (1 morto e 0 guariti) – 11

Bassano in Teverina: 7 casi (2 guariti) – 5

Proceno: 7 casi (2 guariti) – 5

Tessennano: 5 casi (3 guariti) – 2

Altri: 4 casi (4 guariti)

18 novembre, 2020