Crolla un mobilificio a Poggiomarino, ferito il proprietario

Napoli - Non ci sarebbero altre persone sotto le macerie - Sul posto 118 e vigili del fuoco

Napoli – Crolla un mobilificio a Poggiomarino, in provincia di Napoli, ferito il proprietario. Stando a quanto emerso non ci sarebbero state altre persone presenti.

Secondo le prime ricostruzioni il cedimento avrebbe coinvolto un noto mobilificio del paese che era in ristrutturazione, come riferisce Napolitoday. Diverse le ambulanze chiamate sul posto a scopo precauzionale, nel caso in cui sotto le macerie fossero stati trovati feriti.

Al lavoro anche diverse squadre dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

🔴 #Napoli, aggiornamento crollo mobilificio Poggiomarino: ferito il proprietario, esclusa dai #vigilidelfuoco la presenza di altre persone coinvolte. Squadre al lavoro per la messa in sicurezza [#27novembre 12:30] pic.twitter.com/nuDBAazK9c — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 27, 2020

27 novembre, 2020