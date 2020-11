Il cucciolo di panda dello zoo di Washington si chiamerà “Piccolo miracolo”

Animali - Ha 3 mesi ed è conosciutissimo sui social

Condividi la notizia:











Washington – Il cucciolo di panda dello zoo Smithsonian di Washington ha un nome.

Il nome scelto per il cucciolo è Xiao Qi Ji, che in mandarino significa “piccolo miracolo”. È nato infatti grazie ad un’inseminazione artificiale compiuta dallo zoo usando sperma congelato. È la prima volta che accade.

Nato ad agosto, la sua nascita è stata trasmessa in diretta sui social ed ora è conosciutissimo sul web. Non è ancora in grado di camminare, ma nell’ultimo mese è riuscito ad aprire gli occhi.

Secondo l’accordo siglato tra Usa e Cina, quando il cucciolo compirà 4 anni verrà trasferito nel paese del sol levante.

Condividi la notizia:











23 novembre, 2020