Montefiascone - È quanto comunicato ieri dal comune con un avviso alle famiglie degli alunni – Non verrà prorogata l’ordinanza che ha sospeso le lezioni in presenza per 20 giorni – Riprenderà anche l’attività dell’asilo nido

di Michele Mari

Condividi la notizia:











Montefiascone – “Dal 25 novembre didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado”. È quanto comunicato ieri dal Comune di Montefiascone con un avviso pubblicato sul sito istituzionale alle famiglie degli studenti.

Anche l’asilo nido di via Santa Maria delle Grazie, chiuso dopo due casi di positività al Covid-19 di un’assistente in servizio e di un minore, riprenderà l’attività.

In sostanza l’ordinanza della commissaria prefettizia Anna De Luna firmata il 3 novembre scorso che sospendeva la didattica in presenza per tutte le scuole di Montefiascone dal 4 al 24 novembre non verrà prorogata.

Per questo da mercoledì 25 novembre riprenderanno le lezioni in presenza per le scuole dell’infanzia, della primaria, della secondaria di primo grado e per l’asilo nido.

Discorso a parte per le scuole superiori che, visto il dpcm del governo del 3 novembre, continueranno con la didattica a distanza fino al 3 dicembre.

“L’ordinanza numero 4 del 3 novembre 2020 non sarà prorogata – si legge nell’avviso del sito internet del Comune di Montefiascone -. A partire del 25 novembre ritornerà la didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Verrà ripresa anche l’attività dell’asilo nido comunale”.

A causa del drastico aumento dei contagi a Montefiascone del mese di ottobre, con diverse classi sottoposte a quarantena (4 del plesso Golfarelli, 2 del plesso Mosse, una del plesso Manzoni e due sezioni della scuola dell’infanzia del plesso Grazie), la commissaria prefettizia Anna De Luna aveva deciso di sospendere le lezioni in presenza con una specifica ordinanza dal 4 al 24 novembre per tutti gli istituti di ogni ordine e grado.

Ora dopo venti giorni di stop, e il calo dei contagi, è stato deciso di non prorogare la durata dell’atto.

“La decisione è stata presa – continua l’avviso – a seguito di un’attenta valutazione sull’andamento dell’epidemia, previe assicurazioni sulla fine di tutti i periodi di quarantena e dell’avvenuta sanificazione di tutte le scuole. A tutto il personale scolastico docente e non docente è offerta la possibilità, su base volontaria, di effettuare tamponi-test rapidi antigenici per Covid-19”.

A differenza della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, le superiori continueranno la didattica a distanza.

“La scuola secondaria di secondo grado – conclude l’avviso del Comune – continuerà con la didattica a distanza al cento per cento, per effetto del dpcm del tre novembre. Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione”.

Michele Mari

– “Sospesa la didattica in presenza da domani fino al 24 novembre per tutte le scuole di Montefiascone”

Condividi la notizia:











24 novembre, 2020