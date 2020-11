Dall’Avis 100 borse di studio per gli studenti della Tuscia

Viterbo - Il concorso è riservato ai maggiorenni iscritti alle scuole superiori della provincia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Per favorire l’aumento delle donazioni di sangue e promuoverle tra coloro che rappresentano i futuri donatori, l’Avis provinciale di Viterbo si rivolge agli studenti delle scuole superiori del territorio e indice un concorso per l’assegnazione di 100 borse di studio: 50 per l’anno scolastico 2019/2020, già deliberate con precedente bando, ma non assegnate causa emergenza da Covid-19, e 50 per l’anno scolastico 2020/2021.

Il concorso è rivolto agli studenti maggiorenni delle scuole superiori della provincia di Viterbo.

Tutte le modalità per la partecipazione al bando, la domanda di adesione e il regolamento sono disponibili sul sito dell’Avis provinciale di Viterbo. Per ogni ulteriore informazione, ci si può rivolgere alla sede di via Enrico Fermi, 15.

17 novembre, 2020