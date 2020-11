Dati Covid dalla Liguria al governo, aperta inchiesta

Genova - Si indaga sulla fornitura dei numeri che hanno giustificato l'inserimento della regione in fascia gialla

Genova – C’è un fascicolo aperto dalla procura di Genova sui dati che hanno fatto sì che la Liguria finisse in zona gialla.

Secondo Repubblica, che riporta quanto riferito da una fonte investigativa, si sta cercando di verificare cosa sia stato inviato al ministero della Salute e se i numeri siano compatibili con la realtà del territorio.

L’indagine vuole chiarire una contraddizione che sta emergendo in questi giorni: l’anomala frenata dei contagi e dei ricoveri che contrasta sia con l’incremento dei morti sia con l’assalto ai pronto soccorso. L’Istituto superiore di sanità avrebbe parlato di “dati sottostimati”.

Fino a pochi giorni prima dell’ultimo dpcm, che ha introdotto restrizioni nazionali e regionali, a seconda del livello di rischio, la Liguria era additata come uno dei territori più colpiti dalla seconda ondata di Coronavirus. Proprio come la Campania, anche lei inserita nella fascia gialla di minor pericolo.

Entrambe queste regioni, insieme a Basilicata, Abruzzo e Veneto, avrebbero consegnato dati incompleti al governo, come avrebbero segnalato l’Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute in un report. Sarebbero state, infatti, inserite in fascia gialla “con riserva”.

Quanto alla Campania, oltre che incompleti, i dati sarebbero arrivati anche in ritardo. Il che, come è scritto nel report di Iss e ministero, “rende non pienamente affidabile il trend dei casi”.

8 novembre, 2020