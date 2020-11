“I dati finali rivelano che il vaccino Pfizer è efficace al 95%”

Salute - L'annuncio dell'azienda in merito alle analisi conclusive sulla sperimentazione

New York – “I dati finali sulla sperimentazione del vaccino Pfizer indicano che è efficace al 95%”.

L’analisi degli studi della fase 3 ha rivelato dati precisi sull’efficacia della cura contro il Covid sperimentata dall’azienda Pfizer e da BionTech. I casi di infezioni registrati sulle 43 500 persone testate, hanno fatto registrare un totale di 170 casi di infezione da Covid.

“I risultati dello studio – ha dichiarato Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer – segnano un passo importante in questo storico viaggio di 8 mesi per un vaccino in grado di aiutare a porre fine a questa devastante pandemia”.

La scorsa settimana l’azienda aveva pubblicato i primi risultati, non ancora definitivi, sulla sperimentazione, che suggerivano un tasso di efficacia attorno al 90%. L’azienda intende chiedere al più presto le autorizzazione per vendere il vaccino, con l’intenzione di riuscire a distribuirlo già prima della fine dell’anno.

18 novembre, 2020