Decapitata e sfregiata la statua della Madonna a Marghera

Venezia - L'indignazione del sindaco Brugnaro: "Il gesto offende la nostra storia e i nostri valori" - Identificato il presunto responsabile

Marghera – Vandalizzata la statua della Madonna a Marghera in provincia di Venezia: nella notte tra mercoledì e giovedì è stata decapitata la testa e sono state amputate le mani.

Indignato il sindaco Luigi Brugnaro. “Il gesto offende Venezia, la nostra storia e i nostri valori. La città condanna con forza questo atto così vile” ha scritto su Facebook, annunciando anche che “il responsabile è già stato identificato grazie al sistema di telecamere”.

A dare l’allarme la notte scorsa sarebbe stato un residente, il quale ha assistito a ciò che stava accadendo a piazzale Giovannacci e ha così chiamato la polizia. Sul posto sono arrivate le volanti, che, sentita la testimonianza, hanno immedatamente avviato le ricerche in base alla descrizione del vandalo.

Lo hanno trovato poco più tardi, non distante: si tratterebbe di un 31enne palestinese, regolare in Italia e titolare di un documento di viaggio per rifugiati rilasciato dal Belgio. Le immagini acquisite da una delle telecamere in zona avrebbero confermato l’identità dell’uomo, che è stato denunciato per il reato di offese ad una confessione religiosa tramite danneggiamento di cose.

“Abbiamo avviato subito i lavori di ripristino, grazie ai tecnici dei lavori pubblici del comune di Venezia” ha aggiunto il sindaco Brugnaro.

26 novembre, 2020