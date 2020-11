“Decapitate Fauci e Fray” e Twitter chiude definitivamente l’account di Bannon

Washington - L'ex consigliere di Trump senza freni in un video shock: "Appendete le loro teste davanti alla Casa Bianca"

Washington – Steve Bannon senza freni sui social.

In un video pubblicato su Twitter, l’ex consigliere di Trump avrebbe consigliato al presidente di cominciare il suo secondo mandato decapitando Anthony Fauci, l’epidemiologo che ha gestito l’emergenza Covid e il direttore dell’Fbi, Christopher Wray. E una volta decapitati di “appendere le loro teste davanti alla Casa Bianca” come monito per i burocrati federali.

Il video, con tanto di incitamento alla violenza, è stato in diretta anche sulla pagina Facebook di Bannon per circa 10 ore, ed è stato visto quasi 200.000 volte prima che il social network lo rimuovesse.

L’ex spin doctor di Trump, personaggio di riferimento dell’Alt Right americana, durante una puntata del suo podcast “War Room: Pandemic” andata in onda giovedì mattina, ha affermato che il vincitore delle elezioni era proprio Trump, nonostante i dati dicessero il contrario, e ha aggiunto che Fauci e Wray andrebbero licenziati.

Twitter ha definitivamente bannato e chiuso il suo profilo.

6 novembre, 2020