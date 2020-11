Delegazione Ansi in visita al 7° reggimento Cbrn di Civitavecchia

Cronaca - Proseguono gli incontri del presidente ai reparti di stanza in città

Condividi la notizia:











Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Proseguono le visite del Presidente dell’ANSI di Civitavecchia ai Reparti di stanza in città.

Questa mattina, una delegazione composta dal Presidente della sezione ANSI di Civitavecchia, cavalier Paolo Giardini, e dai soci 1° Luogotenente Giuseppe Panepinto e cavalier Vito Antonio Rotolo, hanno incontrato il Comandante del 7° Reggimento CBRN “Cremona”, Colonnello Federico Ceccaroli, e il Sottufficiale di Corpo, Primo Luogotenente Massimino Di Benedetto.

L’incontro è stato molto cordiale e sono state affrontate alcune tematiche sullo sviluppo della Forza Armata e sull’importanza dei rapporti tra il personale in servizio e quello in quiescenza. Il Presidente Giardini ha portato al Comandante del 7° Reggimento i saluti del presidente nazionale, cavalier Gaetano Ruocco, e ha illustrato le finalità perseguite dall’associazione nazionale sottufficiali d’Italia, la struttura organizzativa, le iniziative in corso e i progetti della sezione civitavecchiese.

Al termine dell’incontro, la delegazione del sodalizio dei Sottufficiali ha consegnato una targa con lo stemma dell’ANSI al Colonnello Ceccaroli e al Sottufficiale di Corpo Di Benedetto.

Il 7º Reggimento difesa CBRN “Cremona” è un reparto specializzato nella difesa nucleare, biologica e chimica dell’Esercito Italiano.

Ansi, Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, sezione Civitavecchia

Condividi la notizia:











26 novembre, 2020