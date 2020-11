“Detto fatto” a rischio sospensione dopo il tutorial sexy finito al centro delle polemiche

Roma - La ballerina Emily Angelillo ha dato una lezione su come fare la spesa in modo sensuale e sedurre gli uomini al supermercato - I dirigenti Rai: "Indagheremo sulle responsabilità e garantiamo che non accadrà più"

Roma – I vertici della Rai starebbero valutando la sospensione del programma “Detto fatto”, che va in onda il primo pomeriggio su Rai2.

Durante la puntata andata in onda il 24 novembre, la ballerina Emily Angelillo ha fatto un tutorial in cui mostra come fare la spesa in modo sensuale e sedurre gli uomini al supermercato.

“Con l’aiuto del carrello cammino con il ginocchio teso e vado in giro per le corsie, che diventano il mio palcoscenico – ha detto la ballerina, mostrando col corpo le pose -. Per rendere un pochino più intrigante la situazione posso alzare un pochino il ginocchio, e questa è una opportunità”.

Le puntate del 25 e 26 novembre non sono andate in onda e la puntata del 24 novembre, durante la quale c’è stato il tutorial incriminato, non è più disponibile.

“Un episodio gravissimo – ha commentato l’Amministratore delegato Fabrizio Salini -, che nulla ha a che vedere con lo spirito del servizio pubblico e con la linea editoriale di questa Rai. Ovviamente ho avviato un’istruttoria per accertare responsabilità, e stiamo facendo valutazioni sul futuro di questo programma”.

“Nonostante non fosse nelle intenzioni avvalorare stereotipi femminili negativi – ha chiarito Ludovico Di Meo, direttore di Rai2 -, che tutti sono d’accordo nel biasimare e condannare, si è sopravvalutata la carica ironica a dispetto di una chiave che è risultata chiaramente offensiva. Sarà un serio impegno della rete indagare sull’accaduto e sulle responsabilità, e garantire che questo non accada più in futuro. Sarebbe contrario allo spirito del programma e ai valori civili della conduttrice, degli autori, e di Rai 2”.

25 novembre, 2020