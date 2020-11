Il dipinto del ‘700 “scomparso” in via Saffi…

Ripartiamo da San Pellegrino - Rappresenta la Trinità, un tempo visibile e adesso coperto con una tavola non si sa bene il motivo - FOTO

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – Una volta c’era un dipinto, adesso c’è una tavola che lo copre. Non si capisce bene se per tutelarlo oppure nasconderlo, perché lì attorno sembra non ci sia nemmeno un cartello a identificare il lavoro.

Via Saffi, Viterbo. Il dipinto si trova (trovava?) a metà strada. Tra Palazzo Gentili e le scalette che portano a via Cavour, a pochi passi da piazza del comune. Lungo una via, Saffi, un tempo tra le più importanti di Viterbo. Una strada martoriata adesso da crisi e chiusure, dove però la voglia di reagire e ripartire è tanta.

Viterbo – Il dipinto della Trinità in via Saffi

Il dipinto è quello della Trinità e risale al ‘700. Fino a qualche tempo fa si notava il volto di Cristo e poco altro. Ora sopra c’hanno messo una tavola. E non si vede più niente. A che titolo e da chi è stata messa? Magari sta lì per salvaguardare quel che resta del povero affresco. Se così è, cosa se ne vuole fare? Restaurarlo e restituirlo alla città? Oppure tenerlo murato vivo come la monaca di Monza?

Viterbo – Il dipinto della Trinità in via Saffi

Un affresco e una tavola che sta lì ad ammantarlo, come una coperta. Una specie di linguaggio inconscio che non nasconde ma parla. In maniera profonda ed eloquente. Sintomo di una città sempre più abbandonata a sé stessa.

Daniele Camilli

Fotogallery: Il dipinto in via Saffi

Condividi la notizia:











1 novembre, 2020