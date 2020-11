“Non ho violato la quarantena, chi mi accusa è un ignorante”

Coronavirus - Orte - L'assessore Diego Bacchiocchi duro su Direzione domani, che aveva ipotizzato la sua presenza in riunioni di giunta dopo la positività della moglie

Orte – (a.c.) – “Ci risulta che l’assessore Diego Bacchiocchi abbia partecipato a riunioni di giunta nonostante fosse in quarantena fiduciaria”. A sollevare il polverone è un video su Facebook del gruppo Direzione domani di Orte, in cui la presidente Valentina Polo chiede “spiegazioni su un caso increscioso”. Dura la replica dello stesso Bacchiocchi: “Contro di me attacchi irrispettosi e ignoranti. Sono uscito di casa solo prima che mia moglie facesse il tampone”.

Tutto nasce dalla notizia di positività al Covid che l’assessore ai Lavori pubblici e allo Sport (esponente di Fratelli d’Italia) ha pubblicato negli scorsi sul suo profilo Facebook, in seguito al contagio già accertato della moglie.

“Bacchiocchi ha dichiarato che la moglie il 27 ottobre ha effettuato il tampone risultando positiva – dice Polo -. Ma lo stesso 27 ottobre sono state approvate due delibere di giunta, alle 12 e alle 21,15. Quindi la domanda è: l’assessore ha violato la quarantena fiduciaria o le delibere dicono il falso?”.

La leader di Direzione domani si rivolge direttamente al sindaco, Angelo Giuliani. “Lui e gli altri assessori erano al corrente di tutto questo? – si chiede -. In questi giorni di chiusura delle scuole e dei parchi pubblici e inasprimento delle sanzioni per chi non porta la mascherina, c’è un membro della giunta in quarantena che si muove liberamente all’interno del comune”?

“Non è possibile che siano solo i cittadini a pagare: aspettiamo spiegazioni dal sindaco, perché stavolta è stato violato il diritto alla salute pubblica” è la chiosa di Polo.

Pronta e durissima la replica di Bacchiocchi, sempre su Facebook. “Alla delibera di giunta delle 12 ero presente perché ho iniziato la quarantena fiduciaria alle 13, nel momento in cui sono rientrato in casa e mia moglie in seguito alla perdita di gusto ed olfatto si è recata a Viterbo per effettuare il tampone. A quella delle 21,15 ero presente ma sulla piattaforma Zoom, a seguito del consiglio comunale effettuato con la stessa modalità qualche minuto prima”.

Inoltre, continua Bacchiocchi, “Il risultato della positività di mia moglie è arrivato qualche giorno dopo e precisamente venerdì 30 ottobre”.

“Mentre per il Covid ancora sfortunatamente non esiste una cura – conclude l’assessore – per la mancanza di rispetto, di senso civico e per l’ignoranza il rimedio c’è: è la preparazione e la cultura. Applicatevi”.

Anche il sindaco Giuliani non tarda a rispondere, commentando direttamente il post di Direzione domani. “La prima giunta è stata fatta in presenza quando ancora la moglie dell’assessore Bacchiocchi non aveva effettuato il tampone. La seconda giunta si è tenuta dopo il consiglio comunale in modalità remoto. Credo che a questo punto sia opportuno che qualcuno chieda scusa”.

