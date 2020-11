Discoteche aperte e contagi in Sardegna, scatta l’indagine della procura

Cagliari - Servirà a capire se la regione fosse a conoscenza dei rischi dopo il parere del Comitato tecnico scientifico

Cagliari – Discoteche aperte e contagi in Sardegna, la procura di Cagliari avvia un’inchiesta per epidemia colposa.

A far scattare le indagini un servizio di Report andato in onda lunedì sera su Rai Tre, sulla decisione della regione Sardegna di tenere aperte le discoteche quest’estate, favorendo così, secondo quanto ipotizzato, la diffusione del Covid prima sull’isola e poi in varie regioni italiane.

I magistrati ora vogliono vederci chiaro e capire se la regione abbia consentito che i locali da ballo dell’isola continuassero a lavorare nonostante fosse a conoscenza dei rischi. Per questo i magistrati si concentreranno sul parere del comitato tecnico scientifico, che sarebbe allegato all’ordinanza del governatore Christian Solinas. Un documento però che, come emerge dal servizio di Report, vari consiglieri regionali di maggioranza e opposizione hanno dichiarato di non aver mai visto.

E’ quindi intervenuta la procura di Cagliari che cercherà di far luce sulla vicenda. Al momento non ci sarebbero indagati.

10 novembre, 2020