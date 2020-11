“Distribuite nelle scuole mille mascherine Ffp2”

Civitavecchia - Lo comunica l’assessora alla Pubblica istruzione Simona Galizia che ha portato i dispositivi di protezione negli istituti insieme al sindaco Tedesco e al consigliere comunale Mecozzi

Condividi la notizia:











Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Assicurare al corpo docente, a contatto con la popolazione scolastica, una dotazione di sicurezza. Con questo obiettivo questa mattina il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco e l’assessora alla Pubblica istruzione Simona Galizia, accompagnati dal consigliere comunale Mirko Mecozzi, si sono recati nelle sedi dei quattro istituti omnicomprensivi cittadini, dove sono state distribuite circa mille mascherine Ffp2.

“Nel corso dei frequenti confronti con le dirigenze scolastiche del territorio, che stanno affrontando con esemplare impegno questa difficile fase, ci era stata descritta la difficoltà nel reperire mascherine Ffp, al di là delle stesse raccomandazioni, prescrizioni e indicazioni inserite nei Dpcm – commenta l’assessora Galizia -. Ci siamo quindi attivati per colmare questa lacuna, per ciò che ci è stato possibile fare in questa fase”.

“Chiaramente – conclude l’assessora – si tratta di una dotazione che servirà per alcuni giorni, ma la raccolta da parte del comune resta aperta, su precisa indicazione del sindaco, e in particolare il personale dell’assessorato alla scuola è al lavoro per reperire altri dpi da distribuire nelle scuole”.

Comune di Civitavecchia

Condividi la notizia:











19 novembre, 2020