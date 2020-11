Divieto circolazione in un tratto di strada Filante dal 25 al 26 novembre

Viterbo - Comune - Per mettere in sicurezza il costone roccioso

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Divieto circolazione in strada Filante, dal 25 al 26 novembre.

Divieto di circolazione dalle ore 8,30 alle ore 16 dei giorni 25 e 26 novembre in strada Filante, nel tratto tra strada Vallalta e i civici 27 della stessa strada Filante.

Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza (n. 436 del 24/11/2020 – VII settore), su istanza di un privato richiedente, si rende necessario per consentire la sosta di un automezzo per lavori di pulizia e messa in sicurezza del costone roccioso.

Sarà cura della ditta che effettuerà tale intervento posizionare idonea segnaletica di preavviso su strada Cassia sud, strada Vallalta e in prossimità della stazione ferroviaria di San Martino.

Comune di Viterbo

25 novembre, 2020