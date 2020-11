Nuovo dl Ristori, tasse rinviate ad aprile 2021 per chi ha subito forti perdite del fatturato

Roma - Il consiglio dei ministri verrà convocato tra domenica e lunedì per ufficializzare la misura

Roma – Tasse rinviate fino al 30 aprile del prossimo anno per coloro che hanno subito perdite pari al 33% del fatturato a causa dell’emergenza sanitaria. Questo è quanto emerge dalle prime anticipazioni sule misure per combattere la crisi da Coronavirus.

In questi giorni il governo italiano sta elaborando un nuovo decreto legge previsto per i primi di dicembre, il dl Ristori quater, che dovrebbe confermare le sospensioni già disposte per il mese di novembre per le zone rosse e dovrebbe introdurre una nuova moratoria fiscale.

Il pagamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap in scadenza il 30 novembre dovrebbe slittato al prossimo 30 aprile. Il consiglio dei ministri verrà convocato tra domenica e lunedì per ufficializzare il varo del decreto Ristori quater.

26 novembre, 2020