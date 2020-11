Dramma case di riposo: un morto a Bagnoregio e casi in altre due strutture

Covid - Ieri quattro vittime nella Tuscia (l'ultima a Castel Sant'Elia) ma anche a Civitavecchia, Campagnano e Rieti - Il virus è in tutti i comuni del Viterbese - Mille positivi nel capoluogo e cento ricoverati

Viterbo – (r.s.) – Nella Tuscia il Coronavirus è ovunque. Ieri, mercoledì 4 novembre, sei casi sono stati accertati a Latera, unico comune della provincia che al momento era Covid-free.

Nel paese delle criticità sarebbero emerse nella casa di riposo Villa Daniela, che si trova anche a Onano (+10 positivi). Pure in quest’ultima struttura sarebbero state registrate delle infezioni. Ma il sindaco Giovanni Giuliani sottolinea che le persone che hanno contratto il virus sono “contingentate e non hanno contatti diretti con la cittadinanza”. I pazienti positivi di Latera, per motivi di sicurezza, sarebbero stati trasferiti a Onano.

Rimanendo sul fronte case di riposo, nuova vittima nella San Raffaele Arcangelo di Bagnoregio dove è morto un anziano di 76 anni. Due decessi anche all’ospedale di Belcolle, quello di una 71enne di Blera e di una 77enne di Tarquinia. Una vittima pure a Castel Sant’Elia. Il totale nella Tuscia sale a 68 (+39 dal 5 ottobre).

Nelle ultime 24 ore la Asl ha riscontrato contagi a doppia cifra non solo a Onano ma anche a Viterbo (68), Montefiascone (21) e Vetralla (12), per un totale in provincia di 229, su 936 tamponi. Casi in ambito familiare a Valentano (9), Sutri (6), Ischia di Castro (3), Castiglione in Teverina (2). Cinque infezioni a Castel Sant’Elia: “Tre persone – fa sapere l’amministrazione comunale – fanno parte dello stesso nucleo familiare, una ha contratto il virus in una struttura sanitaria dove era ricoverato da tempo e un altro frequenta la quarta elementare”.

Criticità in ambito scolastico pure a Celleno: positivi la “maestra – rende noto il sindaco Marco Bianchi – nonché fiduciaria della primaria Enza Calisti e due bambini il cui contagio è riconducibile allo stesso cluster e che purtroppo ha largamente colpito l’ambito familiare. Per quanto riguarda il collegamento con la scuola, l’isolamento non è stato ritenuto necessario dalla Asl”. Cinque casi a Orte, tra cui quello dell’assessore ai lavori pubblici Diego Bacchiocchi, nonché coordinatore comunale di Forza Italia.

Nella Tuscia i ricoveri sfiorano quota cento: sono 98, di cui dieci in terapia intensiva. Le infezioni accertate dall’inizio della pandemia sono 3mila 967, di cui 2mila 972 ancora in atto: 1009 solo a Viterbo città. I guariti diventano 929: +36 nelle ultime 24 ore.

Nel resto dell’Alto Lazio è morta una donna di 74 anni di Civitavecchia, un 86enne di Campagnano di Roma e al pronto soccorso di Rieti un anziano di 97 anni. Nel territorio della Asl Roma 4 ieri sono stati accertati 117 casi e 27 guariti, per un totale di 1551 attualmente positivi. In 55 invece hanno contratto il Covid in Sabina e le negativizzazioni sono state quattordici. Le infezioni in corso sono 984.

Le tre Asl dell’Alto Lazio nelle ultime 24 ore hanno registrato 401 casi, 77 guarigioni e sei decessi. I positivi attuali sono 5mila 707.

I casi e le guarigioni di ieri nella Tuscia

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 3967 (1292 a Viterbo; 2675 in provincia)

Attualmente positivi: 2972

Guariti: 929

Morti: 66 + 1

Ricoverati: 98 (10 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 6834

Comuni con positivi

Viterbo: 1292 casi (15 morti e 276 guariti)

Civita Castellana: 255 casi (2 morti e 60 guariti)

Montefiascone: 192 casi (6 morti e 37 guariti)

Vetralla: 131 casi (2 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 125 casi (2 morti e 47 guariti)

Tuscania: 118 casi (5 morti e 46 guariti)

Nepi: 110 casi (31 guariti)

Capranica: 106 casi (2 morti e 11 guariti)

Vitorchiano: 81 casi (8 guariti)

Orte: 79 casi (20 guariti)

Grotte di Castro: 71 casi (9 guariti)

Ronciglione: 64 casi (28 guariti)

Celleno: 62 casi (9 morti e 43 guariti)

Fabrica di Roma: 62 casi (1 morto e 17 guariti)

Castel Sant’Elia: 60 casi (3 guariti)

Valentano: 57 casi (4 morti e 4 guariti)

Farnese: 56 casi (3 morti e 4 guariti)

Marta: 55 casi (12 guariti)

Sutri: 55 casi (16 guariti)

Acquapendente: 53 casi (3 morti e 29 guariti)

Bagnoregio: 52 casi (3 morti e 6 guariti)

Soriano nel Cimino: 52 casi (10 guariti)

Monterosi: 49 casi (15 guariti)

Capodimonte: 45 casi (5 guariti)

Bassano Romano: 44 casi (1 morto e 18 guariti)

Piansano: 41 casi (6 guariti)

Caprarola: 38 casi (1 morto e 5 guariti)

Ischia di Castro: 37 casi (8 guariti)

Montalto di Castro: 37 casi (10 guariti)

Oriolo Romano: 35 casi (15 guariti)

Canepina: 34 casi (9 guariti)

Vignanello: 34 casi (7 guariti)

Canino: 32 casi (0 guariti)

Gradoli: 30 casi (1 morto e 3 guariti)

Corchiano: 29 casi (10 guariti)

Bolsena: 27 casi (2 morti e 9 guariti)

Carbognano: 21 casi (1 guarito)

Vallerano: 20 casi (4 guariti)

Bomarzo: 16 casi (1 morto)

Vasanello: 16 casi (1 guarito)

Monte Romano: 15 casi (6 guariti)

Arlena di Castro: 14 casi (1 morto e 0 guariti)

Onano: 14 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 14 casi (4 guariti)

Vejano: 14 casi (1 morto e 0 guariti)

Blera: 13 casi (1 morto e 6 guariti)

Cellere: 12 casi (2 guariti)

Faleria: 12 casi (6 guariti)

Graffignano: 12 casi (5 guariti)

Calcata: 11 casi (2 guariti)

Castiglione in Teverina: 11 casi (3 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 10 casi (4 guariti)

Gallese: 8 casi (2 guariti)

Latera: 7 casi (1 guarito)

Barbarano Romano: 6 casi (0 guariti)

Lubriano: 6 casi (1 morto)

Bassano in Teverina: 4 casi (2 guariti)

Tessennano: 4 casi (2 guariti)

Proceno: 3 casi (2 guariti)

Civitella d’Agliano: 2 casi (0 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

5 novembre, 2020