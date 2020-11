“Variazione di bilancio, due milioni di euro rischiano di rimanere inutilizzati…”

Viterbo - Comune - Interviene la segretaria circolo unico Pd, Patrizia Prosperi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – A rischio l’ultima possibile scadenza per la variazione di bilancio, il 30 novembre è l’ultimo giorno utile per la variazione di bilancio, due milioni di euro che rischiano di rimanere inutilizzati.

Il partito democratico cittadino chiede il rispetto delle scadenze e rilancia , tra le altre proposte avanzate, l’idea di un sostegno, in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, da parte comunale, agli esercizi commerciali soprattutto del centro storico. Il Comune può alleggerire l’onere delle spese di consegna della spesa o dei pasti a domicilio da parte degli esercizi commerciali. Le reti di imprese delle attività economiche su strada e le altre forme di aggregazione già esistenti potrebbero ricevere i contributi pubblici e quindi contribuire a loro volta ad alleviare gli esercenti nelle spese del servizio di consegna. Una buona comunicazione pubblica può essere la cassa di risonanza del servizio e della rete di esercenti.

Reti e pubblicità utili anche per l’attività di delivery , per la quale l’amministrazione potrebbe mettere gratuitamente a disposizione una piattaforma e-commerce. Ogni attività avrebbe il proprio spazio e la propria area riservata, dove inserire i propri prodotti con relativi prezzi e decidere il minimo ordine, le spese e le zone di consegna.

I clienti potrebbero invece avere a disposizione un’alternativa ai colossi della distribuzione, sostenendo le attività locali. Proposte da consolidare con le associazioni di categoria ma,come dire, se c’è la volontà si possono trovare le giuste soluzioni e mettere in atto tutte le valutazioni per verificarne la sostenibilità e i tempi di realizzazione.

Il Pd cittadino continua l’azione di denuncia , costruttiva, per un futuro migliore per Viterbo.

La segretaria circolo unico Pd Viterbo

Patrizia Prosperi

27 novembre, 2020