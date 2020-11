Viterbo - Comune - Il sindaco Arena si augura che sia pronto entro l'estate

Viterbo – (g.f.) – Ecocentro al Poggino, il progetto si è perso tra Urbanistica e Ambiente.

La struttura è parecchio attesa dai viterbesi, oggi costretti ad arrivare a Grotte Santo Stefano per smaltire rifiuti ingombranti, quando non è possibile usufruire delle isole itineranti o al Riello. Soluzioni tampone.

“Il disagio per i cittadini è notevole – spiega Chiara Frontini (Viterbo 2020) in consiglio comunale – a che punto siamo con il progetto nella zona industriale?”. La domanda è per il sindaco Giovanni Arena, che sta seguendo il progetto, che a quanto pare sta facendo avanti e indietro negli uffici comunali.

“È all’Urbanistica – spiega Arena – ma probabilmente per una questione tecnica doveva passare al settore Ambiente. Adesso è sceso al settore, che sta procedendo”. Si spera in modo celere.

“Mi auguro che l’ecocentro sia realizzato nel tempo più breve possibile – è l’auspicio di Arena – è finanziato con fondi della provincia, ma derivano da stanziamenti regionali destinati a iniziative in ambito ambientale”.

Su quando si potranno conferire rifiuti ingombranti, il primo cittadino non si sbilancia molto. “Spero entro l’estate, ma è bene non dare scadenze. Ultimamente con i Lavori pubblici alcune procedure hanno subito uno stop and go”.

19 novembre, 2020