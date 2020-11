Elezioni politiche, ecco i nuovi collegi viterbesi di camera e senato

Politica - Accorpamenti con Rieti, Civitavecchia e Roma

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Taglio dei parlamentari. Alle prossime elezioni politiche i deputati scenderanno da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200, per effetto del referendum costituzionale.

Una cura dimagrante che ha imposto la rivisitazione dei vari collegi elettorali. L’altra sera è uscito un elenco che ridisegna gli ambiti elettorali in Italia, per Camera e Senato, se si dovesse tornare al voto con la legge elettorale attuale.

La maggioranza sta discutendo una proposta che guarda al proporzionale, ma se non si dovesse trovare un’intesa, con questa riforma si può comunque comunque chiamare alle urne gli italiani.

Per Viterbo non mancano le sorprese. Alla Camera, per il proporzionale Viterbo è insieme a Rieti, mentre per il maggioritario è insieme a Civitavecchia.

Al Senato i collegi si allargano. Per la parte proporzionale la Tuscia si trova in compagnia della provincia di Roma, esclusa la capitale e Latina. Mentre il Senato maggioritario è un collegio parecchio esteso.

Comprende la zona di Rieti, Civitavecchia, ma anche comuni romani come Fiano Romano o Campagnano di Roma.

Per i futuri candidati sarà più complicato riuscire a conquistare la vittoria. Per effetto del taglio dei parlamentari, ma pure per le difficoltà rappresentate un collegio esteso.

Forse anche per questo, il ritorno alle urne anticipato potrebbe allontanarsi.

Senato maggioritario

Accumoli

Acquapendente

Allumiere

Amatrice

Anguillara Sabazia

Antrodoco

Arlena di Castro

Ascrea

Bagnoregio

Barbarano Romano

Bassano in Teverina

Bassano Romano

Belmonte in Sabina

Blera

Bolsena

Bomarzo

Borbona

Borgo Velino

Borgorose

Bracciano

Calcata

Campagnano di Roma

Canale Monterano

Canepina

Canino

Cantalice

Cantalupo in Sabina

Capena

Capodimonte

Capranica

Caprarola

Carbognano

Casaproa

Casperia

Castel di Tora

Castel Sant’Angelo

Castel Sant’Elia

Castelnuovo di Farfa

Castelnuovo di Porto

Castiglione in Teverina

Celleno

Cellere

Cerveteri

Cittaducale

Cittareale Civita Castellana

Civitavecchla

Civitella d’Agliano

Civitella San Paolo

Collalto Sabino

Colle di Tora

Collegiove

Collevecchio

Colli sul Velino

Concerviano

Configni

Contigliano

Corchiano

Cottanello

Fabrica di Roma

Faleria

Fara in Sabina

Farnese

Fiamignano

Fiano Romano

Forano

Formello

Frasso Sabino

Gallese

Gradoli

Graffignano

Greccio

Grotte di Castro

Ischia di Castro

Labro

Ladispoli

Latera

Leonessa

Longone Sabino

Lubriano

Magliano Romano

Magliano Sabina

Manziana

Marcetelli

Marta

Mazzano Romano

Micigliano

Mompeo

Montalto di Castro

Montasola

Monte Romano

Monte San Giovanni in Sabina

Montebuono

Montefiascone

Monteflavio

Monteleone Sabino

Montelibretti

Montenero Sabino

Monterosi

Monterotondo

Montopoli di Sabina

Montorio Romano

Moricone

Morlupo

Morro Reatino

Nazzano

Nepi

Nerola

Nespolo

Onano

Oriolo Romano

Orte

Orvinio

Paganico Sabino

Palombara Sabina

Pescorocchiano

Petrella Salto

Piansano

Poggio Bustone

Poggio Catino

Poggio Mirteto

Poggio Moiano

Poggio Nativo

Poggio San Lorenzo

Ponzano Romano

Posta

Pozzaglia Sabina

Proceno

Riano

Rieti

Rignano Flaminio

Rivodutri

Rocca Sinibalda

Roccantica

Ronciglione

Sacrofano

Salisano

San Lorenzo Nuovo

Santa Marinella

Sant Angelo Romano

Sant’Oreste

Scandriglia

Selci

Soriano nel Cimino

Stimigliano

Sutri

Tarano

Tarquinia

Tessennano

Toffia

Tolfa

Torri in Sabina

Torricella in Sabina.

Torrita Tiberina

Trevignano Romano

Turania

Tuscania

Vacone

Valentano

Vallerano

Varco Sabino

Vasanello

Vejano

Vetralla

Vignanello

Villa San Giovanni in Tuscia

Viterbo

Vitorchiano

Camera maggioritario

Acquapendente

Allumiere

Arlena di Castro

Bagnoregio

Barbarano Romano

Bassano in Teverina

Bassano Romano

Blera

Bolsena

Bomarzo

Canepina

Canino

Capodimonte

Capranica

Caprarola

Castiglione in Teverina

Celleno

Cellere

Cerveteri

Civitavecchia

Civitella d’Agliano

Farnese

Gradoli

Graffignano

Grotte di Castro

Ischia di Castro

Ladispoli

Latera

Lubriano

Marta

Montalto di Castro

Monte Romano

Montefiascone

Onano

Oriolo Romano

Orte

Piansano

Proceno

Ronciglione

San Lorenzo Nuovo

Santa Marinella

Soriano nel Cimino

Tarquinla

Tessennano

Tolfa

Tuscania

Valentano

Vasanello

Vejano

Vetralla

Villa San Giovanni in Tuscia

Viterbo

Vitorchiano

Condividi la notizia:











27 novembre, 2020