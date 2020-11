Elezioni Usa – Biden in vantaggio conquista Michigan, Wisconsin e Arizona – Trump pronto ad azioni legali

Washington - Gli Stati Uniti verso una grave crisi istituzionale - Il presidente chiede la sospensione dello spoglio in Wisconsin e Pennsylvania - Voti elettorali: Biden 264 - Trump 214

Washington – Dopo una giornata di grandi incertezze, la farraginosa macchina delle elezioni americane sta dando il suo responso incerto: Biden va in vantaggio e verso una possibile vittoria.

A fare la differenza la conquista da parte di Biden dell’Arizona, Michigan e Wisconsin. Insomma i numeri sembrano dare la vittoria a Biden, ma il presidente Trump punta i piedi e annuncia una sfilza di azioni legali stato per stato, ad iniziare dal Wisconsin.

Il presidente chiede la sospensione dello spoglio in Wisconsin e Pennsylvania. E minaccia una corte suprema, ormai a maggioranza conservatrice.

Lo staff del presidente, in modo non comprensibile, allo stesso tempo dichiara la vittoria in Pennsylvania.

Insomma la più grande democrazia dell’occidente potrebbe essere messa in stallo dal suo stesso presidente che ha perso la tornata elettorale.

La prima dichiarazione ieri è stata di Biden: “Dobbiamo aspettare con pazienza, ma siamo soddisfatti del risultato. Ci vorrà un po’ di tempo, ma saranno gli americani a dire chi ha vinto. Grazie a tutti i sostenitori. Abbiate fede, vinceremo”, ha detto.

Trump ha risposto con un tweet: “Siamo andati alla grande, ma stanno cercando di rubare le elezioni. Non glielo lasceremo mai fare. I voti non possono essere espressi dopo la chiusura dei seggi!”.

Tweet che è stato bannato da Twitter.

Il tweet di Trump che è stato bannato da Twitter

Oggi Trump è tornato a minacciare azioni legali stato per stato. Mettendo in discussione il massiccio voto per posta.

Quella che si prospetta è una battaglia legale. Basti pensare che i voti postali da vagliare sono circa 50 milioni.

Il dato elettorale Usa secondo l’Associated Press alle ore 1,32

I sondaggi davano il democratico Biden in vantaggio rispetto a Trump di circa 6 punti percentuali. Gli stessi sondaggi rivelavano però come il repubblicano stesse lentamente recuperando terreno sullo sfidante grazie a una numerosissimi comizi elettorali svolti negli stati ancora in bilico. La cautela è comunque stata il leitmitiv dei democratici che, reduci dalla sconfitta del 2016 in cui Hillary Clinton era considerata saldamente in testa, hanno evitato di considerare le lotta già chiusa.



I temi attorno a cui sono ruotate le campagne elettorali sono stati quello economico e sanitario, nello specifico la gestione dell’emergenza Covid. “La situazione è questa perché il presidente non ha fatto niente e ancora oggi non ha un piano chiaro. Abbiamo creato la migliore economia del mondo. L’abbiamo dovuta chiudere a causa di questa peste cinese, ma ora la stiamo riaprendo con un numero da record” aveva tuonato il candidato democratico durante il primo scontro televisivo. “Joe Biden vuole il lockdown, anche per anni” è stato uno degli slogan più utilizzati da Trump durante i comizi. Alla vigilia delle elezioni era stato anche l’immunologo Anthony Fauc a condannare le misure di Trump, che “guarda la pandemia da una prospettiva economica”, e a sostenere Biden, che “considera seriamente la prospettiva sanitaria”.

I contendenti

Donald Trump, 74 anni, 45esimo presidente nella storia del paese era stato eletto presidente degli Usa nel 2016, battendo Hillary Clinton. Nato come imprenditore immobiliare, è riuscito a diventare uno degli uomini più ricchi del mondo occupandosi, tra l’altro di edilizia, comunicazione e finanza. Durante i 4 anni in cui è stato presidente degli Usa, ha promosso una politica protezionista e anti immigrazione.



Joe Biden, 77 anni, proveniente da una famiglia cattolica di origini irlandesi, è stato scelto come candidato democratico, battendo Bernie Sanders. Si è avvicinato alla politica sin da giovane ed è stato, nel 1972 all’età di 30 anni, il più giovane senatore degli Usa. Nel 2008 è stato vicepresidente di Barack Obama, che lo ha sostenuto anche durante la campagna presidenziale appena conclusa. Molto legato alla sua famiglia, la sua vita privata è stata sconvolta dai lutti. Nel 1972 morirono in un incidente stradale la moglie e la figlia e nel 2015 il figlio Beau morì di tumore al cervello.

