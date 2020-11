Viterbo - Ieri la convalida - Era stato bloccato martedì sera a Valle Faul con 20 grammi in auto

Viterbo – (sil.co.) – Ennesimo arresto per spaccio di eroina, presunto pusher un 29enne viterbese.

I carabinieri del Norm lo hanno fermato mentre era in auto in centro, martedì sera, durante un controllo a un posto di blocco a Valle Faul. Con sè aveva quattro ovuli di eroina.

La droga, per in totale di circa 20 grammi, era ben occultata nell’abitacolo della vettura, ma non è sfuggita ai militari, insospettiti dall’atteggiamento circospetto del giovane, per il quale sono scattati gli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri è comparso davanti al giudice Roberto Colonnello, che ha convalidato l’arresto, rinviando il processo per direttissima a dicembre, dopo la richiesta di termini a difesa da parte dell’avvocato d’ufficio Stefania Bibiani.

Il 29enne, che ha risposto alle domande del magistrato fornendo la propria versione dei fatti, al termine dell’udienza è stato rimesso in libertà, per consentirgli di recarsi al lavoro durante il giorno, con l’obbligo di dimora nel comune di Viterbo e il divieto di uscire dalla propria abitazione dalle nove di sera alle quattro del mattino.

