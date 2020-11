Salvaguardia degli equilibri di bilancio in consiglio comunale

Viterbo - Convocato in via d'urgenza per oggi e per il 30 novembre

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Consiglio comunale convocato in via d’urgenza, in seduta ordinaria, in prima convocazione per questo pomeriggio alle 15,30 in modalità videoconferenza, e in seconda convocazione il 30 novembre alle 9,30, nella consueta sala di palazzo dei priori, in modalità mista, ovvero sia in presenza che in videoconferenza.

All’ordine del giorno, il seguente argomento:

– proposta di delibera: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020-2022 – assestamento generale.

A darne comunicazione è il presidente del consiglio comunale Stefano Evangelista.

Si ricorda inoltre che il consiglio comunale è convocato per il giorno 3 dicembre alle ore 15,30, in seduta ordinaria, in prima convocazione e in modalità videoconferenza, per trattare gli altri argomenti già previsti all’ordine del giorno, tra cui la proposta di deliberazione “Approvazione piano triennale prevenzione corruzione 2021-2023.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, si ricorda che le sedute non saranno aperte al pubblico.

I lavori del consiglio comunale saranno trasmessi via streaming sul canale istituzionale YouTube oppure collegandosi al sito istituzionale del comune, sezione Servizi online.

Comune Viterbo

28 novembre, 2020