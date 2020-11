Evasione di Johnny Lo Zingaro, quattro arresti

Sassari - A finire in manette anche la compagna dell'uomo

Sassari – Evasione di Johnny Lo Zingaro, arrestata la compagna e altri tre uomini sassaresi.

La polizia e la polizia penitenziaria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei quattro, tutti ritenuti responsabili del reato di procurata evasione.

La latitanza di Johnny Lo Zingaro, al secolo Giuseppe Mastini, è durata appena 10 giorni: aveva cercato di far perdere le sue tracce dopo un permesso premio che gli era stato concesso dal magistrato di sorveglianza. Il 15 settembre scorso è stato individuato alla periferia di Sassari: il covo in cui si è nascosto è risultato essere di proprietà e nella totale disponibilità di un altro uomo che è stato tratto in arresto per favoreggiamento personale contestualmente all’arresto del Mastini.

L’ordinanza di arresto eseguita oggi a carico della sua compagna e di altre tre persone è il frutto di un incessante e continuo lavoro di intelligence finalizzato all’individuazione delle persone che, a vario titolo, hanno avuto rapporti con Johnny Lo Zingaro.

11 novembre, 2020