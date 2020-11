Evaso da Mammagialla, catturato pericoloso latitante

Cronaca - Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa: “Ennesimo successo del nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria a seguito di una brillante operazione condotta con la collaborazione della finanza"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Ennesimo successo del nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria che, a seguito di una brillante operazione condotta con la collaborazione dei baschi verdi della guardia di finanza, ha assicurato alla giustizia un pericoloso latitante”.

Così, Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria commenta la cattura di R.P., origini albanesi, 15 anni di pena definitiva ancora da scontare ed evaso, a seguito di un permesso, dalla casa circondariale di Viterbo il 13 agosto scorso.

De Fazio, poi, prosegue: “Il Nic della Polizia penitenziaria, sapientemente guidato dal dirigente Augusto Zaccariello, ha ormai raggiunto livelli di specializzazione di prim’ordine e quest’ulteriore risultato, non privo di rischi considerato anche che il latitante era armato, lo conferma nuovamente.

Crediamo peraltro – aggiunge ancora il leader della Uilpa polizia penitenziaria – che il Nic vada adeguatamente potenziato sia negli organici, sia nelle dotazioni tecnologiche e strumentali, così come pensiamo che non siano più accettabili ulteriori ritardi nell’emanazione del decreto ministeriale che deve disciplinarne le modalità d’individuazione dei comandanti regionali.

Proprio perché si tratta, non solo di un fiore all’occhiello per il corpo di polizia penitenziaria, – spiega De Fazio – ma soprattutto di un settore essenziale per la collettività e la sicurezza del paese, espletando attività d’intelligence per la prevenzione e per la repressione di reati che abbiano origine o comunque punti di contatto con gli ambienti penitenziari, dalla radicalizzazione di matrice islamica allo spaccio di stupefacenti, passando per reati di mafia e molto altro, reputiamo che non siano giustificabili vuoti normativi che, in uno, rischiano di comprometterne efficacia ed efficienza a ogni livello e fanno anche sorgere legittimi dubbi sulla trasparenza e l’imparzialità delle modalità di reclutamento.

Nel rivolgere, pertanto, al Comandante Zaccariello e a tutte le donne e gli uomini del Nic i complimenti e i ringraziamenti della Uilpa polizia penitenziaria – conclude –, invitiamo il ministro Bonafede a completare il processo riorganizzativo del Nic superando gli ingiustificabili ritardi sin qui accumulati”.

Uilpa polizia penitenziaria

6 novembre, 2020