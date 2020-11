“Faleri e Parco Falisco diventino zone rosse, gli abitanti frequentano troppo Civita Castellana”

Coronavirus - Il sindaco Mario Scarnati chiede un incontro al prefetto: "Nelle due frazioni l'80% dei positivi di Fabrica di Roma" - Messaggio su Facebook del primo cittadino, poi rimosso

Fabrica di Roma – Coronavirus, il sindaco di Fabrica di Roma Mario Scarnati: “Faleri e Parco Falisco diventino zone rosse”. Il primo cittadino con un messaggio su Facebook, poi cancellato, ha fatto sapere: “Circa l’80%, e qualche volta anche di più, dei positivi di Fabrica di Roma sono di queste due frazioni”.

Scarnati nel posto aveva fornito pure la sua spiegazione: “Gli abitanti di Faleri e Parco Falisco, essendo molto vicini a Civita Castellana (alcuni provengono da questa città), pur essendo ufficialmente cittadini di Fabrica, frequentano Civita continuamente”.

Il primo cittadino afferma di avere in mente una drastica restrizione: “Fisserò un appuntamento con il prefetto per capire se ho il potere necessario per far diventare ‘zone rosse’ le due frazioni”.

Poi l’affondo di Scarnati a chi vive a Faleri e Parco Falisco e anche ai sindaci dei paesi che circondano il suo comune: “Ai cittadini di Faleri e Parco Falisco ricordo che i servizi ve li fornisce Fabrica. Quando avete un problema ve la prendete con me, ma per tutto il resto frequentate quotidianamente Civita Castellana. Io, sindaco di Fabrica, continuo ad aggiornarvi sulla situazione dei positivi al Covid, aspettando e sperando che i colleghi dei paesi qui intorno facciano lo stesso”.

Gli attualmente positivi a Fabrica di Roma sono 83. “Quattordici in più – ricorda Scarnati – solo tra domenica e lunedì”. Il primo cittadino nel messaggio su Facebook aveva puntualizzato di aver reso nota la situazione di Faleri e Parco Falisco perché “molti mi chiedono di far controllare meglio dalle forze dell’ordine le persone che vanno in giro senza mascherina perché, a parer loro, l’aumento dei casi dipende da questi. Molti altri, invece, mi dicono che la colpa è dei giovani in giro per Fabrica sempre senza mascherina”.

30 novembre, 2020