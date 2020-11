“Famiglie in difficoltà per la chiusura delle scuole”

Tarquinia - M5s chiede al sindaco Giulivi di prendere provvedimenti per aiutare economicamente chi non ce la fa

Condividi la notizia:











Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – La pandemia che stiamo vivendo sta mettendo a dura prova l’infrastruttura sociale ed economica del nostro paese e, proprio in questo drammatico frangente, l’istituzione scolastica rappresenta uno dei porti sicuri a cui fare affidamento.

A Tarquinia la chiusura di tutte le scuole per oltre 3 settimane ha gettato nel caos centinaia di famiglie in grande difficoltà nella gestione dei propri figli.

Ricordiamo che a marzo durante i mesi più duri del lockdown e le scuole chiuse in tutta Italia, il governo era intervenuto con misure a sostegno delle famiglie quali congedi parentali, bonus baby sitter e fondi per acquisto di pc e tablet: misure fondamentali per consentire ai genitori di assistere i figli a casa e consentire l’acquisto del materiale informatico per la didattica.

A Tarquinia invece l’amministrazione agisce senza pensare alle ripercussioni delle sue scelte sulle tasche delle famiglie, che pagheranno cara la chiusura delle scuole a fine mese visto che avranno sulle spalle il conto della baby sitter e gli stipendi dimezzati per non essersi recati al lavoro.

Chiediamo pertanto al sindaco di Tarquinia di farsi carico dei bonus baby sitter, dei congedi parentali e dell’acquisto di pc e tablet per consentire a tutte le famiglie di affrontare queste settimane così complesse con la necessaria serenità.

M5S Tarquinia

Condividi la notizia:











12 novembre, 2020