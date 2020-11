“Per favore, vi imploro, indossate la mascherina”

Washington – “Non importa per chi avete votato, a prescindere dal vostro colore politico, l’obiettivo è salvare vite e se indossare la mascherina può farlo, fatelo perché riguarda tutti i cittadini americani. Una mascherina è un modo di unificare il Paese”. Il primo intervento di Joe Biden da presidente eletto degli Stati Uniti d’America è un appello accorato a tutta la sua popolazione sull’emergenza Covid.

Durante il discorso c’è stato poi l’annuncio della nomina di una nuova task force per combattere l’epidemia, che “miete quasi un migliaio di vite americane al giorno e ha ucciso finora quasi 240 mila persone. Ma le proiezioni indicano che potremmo perdere altre 200 mila vite nei prossimi mesi prima che il vaccino sia disponibile. L’America ha di fronte ancora un inverno buio” ha sottolineato Biden.

