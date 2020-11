Carabinieri - Era stato condannato a una reclusione di due anni e due mesi per maltrattamenti in famiglia in Romania

Viterbo – Fermato alla stazione di Viterbo uomo colpito da mandato di arresto europeo.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo, durante un servizio perlustrativo in centro, giunti nei pressi della stazione ferroviaria hanno notato un cittadino di origini rumene che dava dei sospetti e hanno deciso quindi di controllarlo e identificarlo.

“Dai controlli effettuati nell’immediatezza dai carabinieri – si legge nella nota – l’uomo è risultato essere ricercato dal 19 agosto poiché colpito da mandato di arresto europeo dovendo scontare due anni e due mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia compiuti in Romania”.

L’uomo è stato quindi immediatamente dichiarato in arresto dai carabinieri e condotto presso il carcere di Roma Rebibbia.

11 novembre, 2020