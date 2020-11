Fermato a un controllo, insulta e minaccia carabinieri, arrestato

Santa Marinella - Militari insospettiti da una manovra insolita effettuata con la macchina

Santa Marinella – Carabinieri fermano un’auto dopo una manovra insolita. Il passeggero rifiuta di fornire le generalità e si scaglia contro un militare, minacciando e insultando. Arrestato.

“Ieri pomeriggio – spiegano i militari – i carabinieri di Santa Marinella hanno arrestato un uomo di 48 anni, residente in provincia di Latina e con precedenti, con le accuse di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di indicazioni sulla propria identità.

La vicenda ha avuto inizio quando i carabinieri hanno notato un veicolo effettuare una manovra insolita, decidendo di fermarlo per un controllo.

Il passeggero, nonostante le ripetute richieste dei militari, non ha voluto fornire le proprie generalità, iniziando a offenderli, ingiuriarli e minacciarli.

I carabinieri hanno voluto andare a fondo, accompagnandolo in caserma, dove il 48enne ha proseguito nel suo comportamento ostile e violento nei loro confronti dando in escandescenze, al punto che i militari hanno dovuto richiedere l’intervento del personale sanitario per la somministrazione di sedativi e il successivo trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Civitavecchia.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e, come disposto dall’autorità giudiziaria è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo”.

12 novembre, 2020