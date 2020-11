Viterbo - Intervento dei vigili del fuoco che hanno contenuto le fiamme

Viterbo – Fiamme in un garage, paura nel primo pomeriggio alla Quercia.

Si è trattato di un principio d’incendio, nel locale in una palazzina. I vigili del fuoco di Viterbo sono arrivati per tempo, non consentendo alle fiamme di propagarsi.

Il garage era sommerso dal fumo, ma i pompieri sono riusciti a contenere le fiamme. Nessuno è rimasto coinvolto.

La domenica per i vigili del fuoco era già iniziata in modo impegnativo, per una serie d’interventi che erano rimasti in sospeso e dovuti al forte vento che ha abbattuto pali, in particolare della rete telefonica, ma anche per rami pericolanti e alberi crollati a terra.

22 novembre, 2020