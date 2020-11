Film “I nostri fantasmi”, nuovo casting per i bambini della Tuscia

Spettacolo - Il regista Alessandro Capitani cerca un ragazzino di sei-sette anni che sarà tra i protagonisti della pellicola

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La società di produzione Fenix entertainment ha avviato i casting per la ricerca di uno dei protagonisti del film “I nostri fantasmi” del regista Alessandro Capitani.

I responsabili casting cercano un bambino di sei-sette anni residente a Roma o nel Lazio che affiancherà due importanti attori del panorama cinematografico italiano e internazionale. Le riprese sono previste per il mese di febbraio 2021.

In ottemperanza dei protocolli previsti a tutela della salute pubblica la selezione avrà luogo in modalità da remoto, in modo da assicurare la partecipazione dei bambini in totale sicurezza per loro e le loro famiglie.

I genitori che vorranno far partecipare i propri figli al casting, potranno inviare entro il 18 novembre, un breve video di massimo due minuti, in cui i bambini dovranno prima presentarsi e poi raccontare una storia di propria invenzione, un’avventura fantastica a cui amano giocare o, ad esempio, descrivere il proprio amico immaginario.

I video andranno inviati alla mail castingfantasmi@gmail.com e dovrà indicare il nome, cognome, età e città di residenza del candidato, oltre ad un recapito telefonico del genitore.

Andrà anche allegata la liberatoria – debitamente firmata – che potrà essere scaricata al seguente indirizzo: www.tusciafilmfest.com/castingfantasmi.

7 novembre, 2020