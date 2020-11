Finisce nella scarpata e resta intrappolata in auto per tutta la notte

Genova - Fortunatamente illesa la donna al volante - Sul posto i vigili del fuoco

Genova – E’ finita in una scarpata con l’auto e ha cappottato. Per tutta la notte, tra domenica e lunedì 9 novembre, è rimasta intrappolata tra le lamiere. Poi l’intervento dei vigili del fuoco, allarmati da alcuni passanti, l’ha messa in salvo.

E’ accaduto a Montoggio, in provincia di Genova. La donna al volante della macchina, nonostante il grave incidente che l’ha vista coinvolta, è rimasta illesa.

Per cause ancora da accertare nella notte tra domenica e lunedì scorsa sarebbe uscita di strada, precipitando nella scarpata.

I vigili del fuoco, dopo aver portato al sicuro la signora e averla affidata al personale medico, hanno poi recuperato il mezzo con l’autogrù.

Montoggio (GE), precipitata con l’auto in una scarpata, illesa la donna al volante: bloccata nel veicolo ribaltato per tutta la notte, è stata soccorsa dai #vigilidelfuoco questa mattina dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti #9novembre #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/qnJZ3ipuB6 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 9, 2020

9 novembre, 2020