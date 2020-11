Focolaio alla residenza Domus – Nell’alto Lazio 7 morti in un giorno

Coronavirus - Contagiati 14 anziani della struttura - Ieri, nel Viterbese, 160 guariti a fronte di 90 positivi - Sono più di diecimila gli usciti dalla quarantena

Viterbo – Focolaio alla casa di riposo residenza Domus di Viterbo. Sono stati 14, ieri, gli anziani trovati positivi al Coronavirus. Negativi gli altri dieci ospiti della struttura e il personale.

Solo uno è ricoverato. Quattro hanno sintomi leggeri. Tutti gli altri sarebbero invece asintomatici. “Già da giorni erano state sospese le visite dei parenti, che parlano con i propri cari in videochiamata – spiega il sindaco Giovanni Arena -. Gli operatori hanno tutto l’equipaggiamento per lavorare in sicurezza”.

Novanta i nuovi casi nel Viterbese conteggiati ieri dalla asl. Un terzo è a Viterbo, che da tre giorni sembra registrare una lenta risalita dei nuovi positivi. “Giovedì ne abbiamo avuti solo 12 in più, venerdì 20 e oggi (ieri, ndr) 30 – continua Arena -, a fronte di un calo dei guariti, che nelle ultime ventiquattr’ore sono stati solo 36, mentre nelle settimane scorse erano il doppio o il triplo dei contagiati”.

Slittamenti probabilmente di poco conto, lo si capirà meglio seguendo l’andamento dei prossimi giorni. Nel capoluogo, nell’ultimo periodo, i casi di Covid sono diminuiti sensibilmente. “In 20-30 giorni siamo passati da 1300 a 626 attualmente positivi a Viterbo – prosegue il sindaco -. Anche nelle scuole c’è stata una contrazione. Sempre nell’ultimo mese, i positivi tra materna, elementari e medie sono diventati 55 da 130 che erano. Quelli delle superiori 53 da 180. Speriamo insomma che i numeri di questi tre giorni siano un’inversione momentanea e irrilevante”.

Sette i morti nell’alto Lazio, tra i territori delle asl di Viterbo e Rieti. Nessuna vittima, invece, conta la asl di Roma 4, dove ricade anche la zona di Civitavecchia. A Rieti sono morti tre anziani, tutti ospiti di case di riposo della provincia. Le vittime della Tuscia sono una donna viterbese di 82 anni, un ottantenne di Bolsena, un 69enne di Tuscania e un uomo di 52 anni di Soriano nel Cimino.

Non ci si discosta dalla tendenza nazionale dei positivi in calo e dei morti che, invece, continuano a essere molti, ogni giorno. Martedì, illustrando i dati sui contagi, il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli ha detto che il numero giornaliero delle vittime continuerà purtroppo a restare alto per i prossimi 10-14 giorni, anche se i positivi diminuiscono.

Le scuole restano sorvegliate speciali. Tra i 4 contagiati di ieri a Fabrica di Roma, anche una bimba di 4 anni che, come spiegato su Facebook dal sindaco Mario Scarnati, frequenta la scuola dell’infanzia di Falerii, già chiusa con ordinanza nei giorni scorsi.

Tamponi rapidi a Nepi per monitorare una classe, dove si era in attesa del test di un’alunna, non ancora arrivato. “Si sono sottoposti a tampone antigenico 12 alunni della classe prima A della scuola media, i loro insegnanti e una persona non docente – ha informato da Facebook il sindaco Franco Vita -. Lunedì questi alunni potranno tornare in classe mentre non sarà consentito agli altri che dovranno aspettare la scadenza dei giorni di quarantena”.

Nel complesso, comunque, i positivi stanno scendendo ancora su tutto il territorio provinciale, per la forte crescita dei guariti. Ieri sono stati 160.

Attualmente, nel Viterbese, ci sono 2703 persone con il Covid (venerdì erano 2777), di cui 96 in ospedale, quantità che si mantiene stabile. Le persone uscite dalla quarantena sfondano quota diecimila dall’inizio dell’emergenza.

Casi totali: 6993 (2043 a Viterbo; 4950 in provincia)

Attualmente positivi: 2703

Guariti: 4143

Morti: 147 + 1

Ricoverati: 96 (10 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 10130

Comuni con positivi

Viterbo: 2043 casi (38 morti e 1414 guariti)

Civita Castellana: 447 casi (5 morti e 252 guariti)

Montefiascone: 382 casi (20 morti e 172 guariti)

Vetralla: 265 casi (2 morti e 141 guariti)

Tarquinia: 250 casi (3 morti e 127 guariti)

Nepi: 225 casi (3 morti e 120 guariti)

Vitorchiano: 174 casi (91 guariti)

Capranica: 173 casi (2 morti e 110 guariti)

Tuscania: 166 casi (7 morti e 112 guariti)

Orte: 163 casi (1 morto e 87 guariti)

Ronciglione: 147 casi (75 guariti)

Fabrica di Roma: 142 casi (1 morto e 64 guariti)

Acquapendente: 120 casi (7 morti e 60 guariti)

Grotte di Castro: 110 casi (2 morti e 79 guariti)

Castel Sant’Elia: 103 casi (2 morti e 54 guariti)

Soriano nel Cimino: 97 casi (4 morti e 64 guariti)

Marta: 88 casi (61 guariti)

Bagnoregio: 85 casi (3 morti e 40 guariti)

Monterosi: 84 casi (1 morto e 44 guariti)

Valentano: 80 casi (4 morti e 50 guariti)

Sutri: 78 casi (1 morto e 50 guariti)

Celleno: 73 casi (9 morti e 53 guariti)

Canepina: 74 casi (49 guariti)

Vignanello: 72 casi (38 guariti)

Bassano Romano: 73 casi (1 morto e 48 guariti)

Corchiano: 71 casi (1 morto e 29 guariti)

Capodimonte: 67 casi (50 guariti)

Canino: 62 casi (36 guariti)

Farnese: 62 casi (3 morti e 29 guariti)

Montalto di Castro: 63 casi (39 guariti)

Caprarola: 59 casi (3 morti e 31 guariti)

Bomarzo: 53 casi (3 morti e 26 guariti)

Ischia di Castro: 53 casi (36 guariti)

Oriolo Romano: 53 casi (1 morto e 47 guariti)

Piansano: 53 casi (1 morto e 4 guariti)

Vasanello: 46 casi (1 morto e 20 guariti)

Bolsena: 44 casi (4 morti e 26 guariti)

Monte Romano: 44 casi (16 guariti)

Gradoli: 41 casi (1 morto e 13 guariti)

Vallerano: 41 casi (21 guariti)

Castiglione in Teverina: 38 casi (27 guariti)

Blera: 38 casi (2 morti e 18 guariti)

Faleria: 37 casi (12 guariti)

Carbognano: 34 casi (20 guarito)

Villa San Giovanni: 34 casi (2 morti e 14 guariti)

Calcata: 28 casi (12 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 27 casi (1 morto e 17 guariti)

Gallese: 28 casi (8 guariti)

Vejano: 24 casi (1 morto e 12 guariti)

Bassano in Teverina: 21 casi (5 guariti)

Cellere: 20 casi (10 guariti)

Onano: 21 casi (3 morti e 3 guariti)

Latera: 18 casi (1 morto e 1 guarito)

Lubriano: 18 casi (2 morti e 6 guariti)

Barbarano Romano: 18 casi (5 guariti)

Graffignano: 16 casi (12 guariti)

Civitella d’Agliano: 13 casi (1 morto e 5 guariti)

Proceno: 7 casi (5 guariti)

Tessennano: 6 casi (5 guariti)

Comuni Covid-free

Arlena di Castro: 17 casi (1 morto e 16 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

29 novembre, 2020