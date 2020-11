Francesco Totti: “La febbre non scendeva, la saturazione era bassa e le forze se na andavano…”

Coronavirus - L'ex numero 10 della Roma racconta la sua esperienza: "Ho avuto la polmonite bilaterale"

Roma – “La diagnosi è stata un colpo al cuore: polmonite bilaterale per infezione da Sars-Cov-2, ma vista la tempestività sono riuscito a curarmi da casa”. Francesco Totti, ex numero 10 della Roma, annuncia su Instagram la sua guarigione dal Covid. E lo fa pubblicando una foto che lo ritrae in primo piano con un arcobaleno alle spalle.

“Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene – scrive, facendo riferimento alla notizia rimbalzata ovunque della sua positività al virus – ora mi sono ripreso e posso dirvi con una certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano”.

Francesco Totti, come lui stesso fa sapere, è stato seguito e curato da casa, senza necessità di ricovero. “Voglio ringraziare coloro che mi sono stati vicini – conclude – il Covid si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni”.

20 novembre, 2020