“Franceschini trasformi la Torre di Pasolini in museo”

Viterbo - Mauro Rotelli e Federico Mollicone, deputati FdI, annunciano un'interrogazione al ministro per i Beni culturali

Condividi la notizia:











Viterbo – La Torre di Pasolini sita a Chia in provincia di Viterbo, dove è stato scritto Petrolio e dove il poeta è vissuto, è in vendita. Presenteremo un’interrogazione al ministro Franceschini affinché la Torre possa essere acquistata dal privato e trasformata in un museo in onore dello scrittore.

Ne va dell’eredità di uno dei più grandi artisti del ‘900.

La Torre è un vero e proprio racconto autobiografico dell’autore, che a Chia, dove si trova, è ricordato come parte integrante della vita della cittadinanza.

Purtroppo molti degli effetti personali di Pasolini, come dei preziosi arazzi, sono andati perduti o rubati.

Già la Biblioteca Nazionale mise sotto la propria gestione e cura, riacquistando la proprietà degli effetti personali, case museo per altri scrittori italiani. Auspichiamo che questa modalità possa essere garantita anche per Pasolini”.

Federico Mollicone e Mauro Rotelli deputati Fdi

Condividi la notizia:











9 novembre, 2020