Frontale furgone-auto sulla Nepesina

Nepi – Frontale furgone-auto, alcune persona ferite.

Incidente nel tardo pomeriggio al chilometro 1 della Nepesina quando un furgone e una Skoda si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento.

Coinvolta nell’incidente anche una Fiat Panda. Alcune persone sono rimaste ferite ma non sarebbero gravi. Sono state trasportate all’ospedale dai sanitari del 118.

Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre alcune persone dalle lamiere e i carabinieri per tutti i rilievi del caso.

La strada, al momento, è chiusa al traffico.

11 novembre, 2020