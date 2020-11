Fuoriscita di gas, chiuso il viadotto dell’aeroporto

Fiumicino - Fino al 21 dicembre

Fiumicino – Anas: “Chiuso temporaneamente il viadotto dell’aeroporto sulla statale 269 della Scafa. Indagini prognostiche in corso.

A seguito di indagini geognostiche e sondaggi per la progettazione del nuovo impalcato, si è verificata una fuoriuscita di gas dal sottosuolo.

Anas per garantire la sicurezza degli utenti, ha predisposto la chiusura del viadotto dell’aeroporto lungo la strada statale 269 “della Scafa”.

Nel dettaglio è stata predisposta la chiusura della statale dal km 0,000 al km 0,850, in entrambe le direzioni dalle ore 19.00 del 23 novembre fino alle ore 8.00 del 21 dicembre.

Il traffico proveniente da via del Mare e Ostia e diretto a Fiumicino, verrà deviato al km 0,850 su via di Montgolfier e via Portuense e successivamente attraverso le altre viabilità comunali. Il traffico proveniente da Fiumicino e diretto ad Ostia , dovrà attraverso le varie viabilità comunale e via Portuense immettersi da via Montgolfier sulla S.S. 296 al km 0,850.

24 novembre, 2020