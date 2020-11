Furgone precipita di sotto e travolge una macchina con a bordo una donna

Como - La donna è stata trasportata in ospedale in elisoccorso, ma non sarebbe in pericolo di vita

Como – Il furgone è precipitato dalla strada sopraelevata e ha travolto una macchina con a bordo una donna.

È successo ad Albavilla, in provincia di Como. Lo riporta l’Ansa. Sembrerebbe che la donna stesse parcheggiando la macchina per entrare nel supermercato quando dall’alto è piombato il furgone per il trasporto dei medicinali.

Per cause ancora da accertare, il conducente del furgone avrebbe perso il controllo del mezzo precipitando nel parcheggio che si trovava al di sotto della strada.

Il conducente del furgone sarebbe ricoverato in codice giallo. La donna sarebbe stata invece trasportata in serie condizioni in elisoccorso presso l’ospedale di Varese, ma non sarebbe in pericolo di vita.

24 novembre, 2020